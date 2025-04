Cine este un designer vestimentar? Un desenator bun, un pasionat de haine sau în descoperitor al spiritului uman? Care este diferența dintre un designer vestimentar și un creator de modă?

Ce face un designer vestimentar: creează haine sau îi ajută pe oameni să se cunoască prin haine?

Ce este moda: o colecție de haine cu multă imaginație, un mod de a te îmbracă și exprima?

Exista corpul perfect și dacă da, cum arată el?

Care este drumul unei haine de la desen, la a fi purtată?

La Interviurile Adevărul , în noua serie de interviuri” 25 de Femei Relevante pentru 2025” vine Costina Costa-Foru, profesor de pattern making și designer vestimentar.

Câștigătoarea premiului Cupro Design Competition, Costina este profesor la prestigioasa Academie de modă Marangoni din Milano, instruind studenții în arta și știința construcției de tipare.

Cum să îți construiești o carieră în lumea modei, la Milano și cum să te păstrezi în clubul celor mai buni?

Ce presupune designul vestimentar și ce presupune construcția tiparelor, în cadrul procesului de dezvoltare al unei colecții/brand?

Ce este proiectarea 3D si ce impact are in procesul de dezvoltare al unei colecții si, mai apoi, in procesul de productie?

Cum poți să faci performanță la nivel internațional în domeniu? Și cum ajungi profesor de tipare în inima modei, la Milano?

Despe modă și performanța românească în această lume a marilor branduri de fashion, ne povestește Costina Costa-Foru în noua ediția din25 de Femei Relevante pentru 2025, realizată și moderată de Antoaneta Banu.

