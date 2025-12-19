search
Vineri, 19 Decembrie 2025
Putin, iritat de întrebările jurnaliștilor străini: „Nu vor exista operațiuni militare dacă ne tratați cu respect”

Război în Ucraina
Publicat:

Președintele rus Vladimir Putin a vădit o oarecare iritare când a venit rândul jurnaliștilor străini să-i pună întrebări despre războiul din Ucraina și negocierile de pace, dar și despre posibilitatea ca Rusia să lanseze atacuri asupra altor țări.

FOTO AFP
FOTO AFP

Prima întrebare adresată lui Putin din partea presei străine a venit de la Keir Simmons de la NBC, care l-a întrebat dacă s-ar socoti responsabil pentru moartea ucrainenilor și rușilor în cazul în care ar respinge propunerea de pace a președintelui american Donald Trump.

„Nu”, a spus Putin, adăugând: „Nu noi am început acest război.”

Cât privește perspectivele de pace, liderul rus a lăudat eforturile „sincere” ale lui Trump de a pune capăt războiului și a respins ideea că Rusia blochează demersurile de a se ajunge la un acord de pace. „Este incorect să spunem că respingem ceva. Mingea este în mâinile adversarilor noștri occidentali”, a spus Putin.

„Nu ne considerăm responsabili pentru pierderea de vieți omenești, pentru că nu noi am fost cei care au început acest război.

La întâlnirea cu președintele Trump de la Anchorage, ne-am coordonat pozițiile și aproape am fost de acord cu propunerile președintelui Trump”, a spus Putin, referindu-se la summitul din Alaska.

„Prin urmare, a spune că respingem ceva este absolut incorect și nu are niciun temei. La întâlnirile preliminare de la Moscova, ni s-au făcut propuneri și ni s-a cerut să acceptăm anumite compromisuri. Când am ajuns la Anchorage, am spus că acestea nu vor fi decizii ușoare pentru noi, dar că suntem de acord cu compromisurile propuse. Prin urmare, a afirma că respingem ceva este complet incorect și nu are niciun temei”, a subliniat liderul rus.

În ceea ce privește pacea, Putin spune că „problema se află în întregime de cealaltă parte, mingea este în întregime în terenul așa-numiților noștri adversari occidentali, în primul rând al liderilor regimului de la Kiev și, în acest caz în special, al sponsorilor lor europeni. Suntem pregătiți pentru negocieri și pentru a soluționa conflictul prin mijloace pașnice.”

Putin spune corespondentului BBC că liderii occidentali „transformă Rusia în inamic”

„Care este viitorul pe care îl plănuiți pentru Rusia și poporul său? Vor exista noi operațiuni militare speciale?”, l-a întrebat pe Putin corespondentul BBC la Moscova  Steve Rosenberg.

Putin a oferit un răspuns amplu, în care a apărat sistemul politic rusesc, a pus problema „știrilor false” și a făcut referire la procesul intentat de Donald Trump împotriva BBC.

Liderul rus i-a acuzat totodată pe liderii occidentali de „trucuri murdare” și susține că țările membre NATO inflamează lucrurile prin declarații conform cărora se pregătesc pentru o confruntare cu Rusia.

„Spun că vom ataca Europa. Asta e o prostie”, adaugă el. „Își creează imaginea unui inamic și fac din Rusia dușmanul.”

În continuare, el a spus că Rusia este dispusă să colaboreze cu țări precum SUA și Marea Britanie, „dar pe picior de egalitate”, în condiții de „respect” reciproc și în care Occidentul va ține seama de  interesele Moscovei.

„Nu vor exista operațiuni militare dacă ne tratați cu respect, dacă respectați interesele noastre”, a subliniat el, făcând aluzie la modul cum au fost neglijate preocupările Rusiei când i s-a promis că NATO nu se va extinde și aceasta promisiune a fost încălcată.

Liderul rus acuză țările occidentale că au creat situația din prezent și că o escaladează în continuare.

Putin a afirmat că Rusia se află acum pe locul patru la nivel global în ceea ce privește paritatea puterii de cumpărare, comparativ cu locul opt în cazul Regatului Unit, și a spus că, dacă cele două țări își vor combina capacitățile, „ar prospera”. Dar, deocamdată, a insistat el, nu Rusia este cea care poartă război cu Occidentului - ci Occidentul este cel care poartă război cu Rusiei „prin mâinile naționaliștilor ucraineni”.

Putin a făcut referire și la noua strategie de securitate națională a SUA, elaborată de administrația Trump, menționând că aceasta nu conține mențiuni despre un război cu Rusia. „Cum ar trebui să lupte NATO fără principala țară a NATO?”, a întrebat el.

Rusia

