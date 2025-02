Tinerii din Gen.Z nu își doresc să devină leaderi. Aceasta este concluzia importantă evidențiată de sondajul realizat anul trecut de compania de recrutare Robert Walters și preluată de publicația Financial Times și citată de Ziarul Financiar.

Ge.Z rescrie regulile de a munci şi redefinește ambiţia de a urca în carieră și ierarhia corporatistă. Angajaţii Z au nevoie de modele noi, mai bune, pentru ei majoritatea managerilor de astăzi sunt lideri «accidentali»“.

La Adevărul Live, în noua serie de interviuri” 25 de Femei Relevante pentru 2025”, invitată este Aliz Kosza, Business mentor şi strateg.

” Se spune despre mine că sunt un lider exigent, dar drept. Am construit pe încredere, respect reciproc, responsabilitate individuală şi integritate. Cât despre mine, omul, nu sunt diferită de lider pentru că m-am străduit să fiu mereu eu însămi. Nu am purtat măşti împovărătoare, nu am depus eforturi să ascund latura mea umană, zâmbetul, emoţiile sau entuziasmul. Nu am reţete sau modele de succes. Cred în forţa interioară a fiecărui individ şi îi încurajez pe toţi să apeleze la propriul talent, să înţeleagă cum funcţionează ei, ca oameni, pentru că aceasta este singura cale spre reuşită” spune Aliz a cărei viață profesională însemnă 46 de ani de performanță și experiență, 25 dintre ei a condus companii de top, de 4 ori fiind CEO.

De la Aliz aflăm:

1. Ce este un leader accidental?

2. De ce își doresc oamenii să devină leaderi? Este la modă să fii leader?

3. Unde au grești vechile generații în modelele de leadership?

4. Ce NU este leadershipul?

5. Există fenomenul: falsi idoli, “copy paste” în leadership?

6. Ce este leadershipul, în realitate?

7. Care este relația dintre SENSUL vietii și leader?

8. Leadershipul se învață?

9. Leaderul este ales sau numit?

10. Se confunda in continuare Managementul cu Leadershipul?

Urmărește o nouă ediție din Adevărul Live realizată și moderată de Antoaneta Banu și află cine te conduce cu adevărat

Nu rata seria de interviuri 25 Femei Relevante pentru 2025.

Vizionează ediția cu Mirela Retegan, Aici!