Vineri, 19 Decembrie 2025
Adevărul
Peste 1,7 milioane de angajați vor beneficia de creșterea salariului minim brut la 4.325 de lei. Ministerul Muncii explică impactul

Ministerul Muncii a pus în transparenţă proiectul privind creşterea salariului minim brut pe ţară la 4.050 lei lunar la 4.325 de lei, începând cu 1 iulie 2026, ceea ce reprezintă o creştere de 6,8 %, faţă de luna iunie 2026.

Creștere salariu FOTO: Shuttestock
Creștere salariu FOTO: Shuttestock

Conform Hotărârii de Guvern, începând cu 1 iulie 2026, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără sporuri şi alte adaosuri, este stabilit la 4.325 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 166,667 ore pe lună, reprezentând 25,949 lei/oră, precizează Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, potrivit News.

Sursa citată menţionează că, în prezent, salariul de bază minim brut pe ţară este de 4.050 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,334 ore pe lună, reprezentând 24,496 lei/oră.

Specialiştii Ministerului Muncii estimează că majorarea salariului minim brut pe ţară va avea efecte pozitive la nivel social prin stimularea ocupării şi prin creşterea puterii de cumpărare a salariaţilor.

„În România, beneficiază, în prezent, de salariul de bază minim brut garantat în plată un număr de 831.382 de salariaţi, ceea ce reprezintă un procent de 14,6 % din numărul total de salariaţi activi. De majorarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată la 4.325 de lei vor beneficia un număr de 1.759.027 salariaţi. Totodată, majorarea propusă va avea efecte pozitive asupra creşterii economice prin stimularea ocupării, creşterii puterii de cumpărare a salariaţilor şi reducerii muncii la negru”, precizează specialiştii ministerului.

Aceştia adaugă că majorarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată are impact asupra creşterii consumului cu o influenţă şi asupra importului bunurilor de consum.

Totodată, creşterea salariului minim poate avea efecte pozitive asupra ocupării în sectoarele în care există cerere de forţă de muncă datorită faptului că munca devine mai atractivă pentru anumite categorii de salariaţi, cum ar fi tineri sau femei, explică aceeaşi sursă.

Ministerul Muncii arată că majorarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată influenţează, pe lângă cei 1.759.027 de salariaţi direct afectaţi, şi mult mai multe drepturi şi obligaţii, cum ar fi: creşterea contribuţiei pentru persoane cu handicap neîncadrate, întrucât acest calcul se raportează la salariul minim, creşterea punctului de amendă pentru şoferi, raportat tot la salariul minim.

„Măsura creşterii salariului minim afectează multiple sectoare de activitate cum ar fi comerţul, transporturile şi întreprinderile mici şi mijlocii unde nivelul salariilor este mai mic faţă de medie cu influenţe asupra creşterii cheltuielilor cu forţa de muncă. Creşterea salariului minim mai afectează sectoare cum ar fi comerţul, transporturile şi întreprinderile mici şi mijlocii, unde nivelul salariilor este mai mic faţă de medie, cu influenţe asupra creşterii cheltuielilor cu forţa de muncă”, mai arată Ministerul Muncii.

Sursa citată precizează că prin Codul muncii sunt stabilite zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează. Durata medie lunară a timpului de muncă, potrivit acestei legi, se modifică în mod corespunzător în funcţie de calendarul anului respectiv şi de distribuţia zilelor de sărbătoare legală, faţă de zilele de repaus săptămânal.

