Surpriză în clasamentul coeficienților UEFA. O țară fără echipă în Liga Campionilor se uită de sus la marile forțe

Polonia îi privește de sus pe toți cei din clasamentul UEFA. Este un loc surprinzător, chiar dacă nu este o poziție durabilă. România este pe locul 17.

Datorită plasării celor trei echipe ale lor Conference League - Lech Poznan, Jagiellonia și Rakow - polonezii vor termina anul 2025 în frunte, dar este puțin probabil să-și mențină supremația din ianuarie încolo.

Clasamentul este calculat prin adunarea punctelor echipelor care participă la Liga Campionilor, Europa League și Conference League, obținute prin victorii, remize, calificări în runda următoare și plasarea în grupa unică. Este curios că Polonia este pe primul loc, în ciuda faptului că nu are echipe nici în Liga Campionilor, nici în Europa League.

Legia le-a stricat punctajul

Lech Poznan, Jagiellonia și Rakow au avansat în faza grupei din Conference League. Primele două vor încerca să se califice prin play-off, în timp ce Rakow și-a asigurat deja un loc în optimile de finală.

Singura eliminată a fost Legia Varșovia, care a început sezonul cu antrenorul român Edward Iordănescu, plecat între timp de la echipă. Polonia a acumulat astfel 54.500 de puncte, care, conform regulilor, sunt împărțite între cele patru echipe naționale participante (numărul este întotdeauna împărțit la echipele de start, chiar dacă una sau mai multe au fost eliminate).

Totalul lor actual de puncte este de 13.625. Urmează Anglia (13.486) și Germania (12.285). Cipru este o surpriză pe locul patru, datorită rezultatelor realizate de AEK Larnaca, Omonia Nicosia și de Pafos (trupa lui Vlad Dragomir, din Liga Campionilor).