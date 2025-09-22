Ada Lupu Hausvater, regizor de teatru și director general al Teatrului Național din Timișoara, a fost invitată de Antoaneta Banu în ediția din „25 de Femei relevante pentru 2025”. Una dintre puținele femei aflate la conducerea unui teatru de stat, Ada s-a impus printr-un stil de leadership bazat pe autenticitate și principii solide.

Decizia care i-a schimbat cariera

La doar 31 de ani, Ada a acceptat conducerea Teatrului Național, renunțând la planurile de emigrare în Canada. „Am vrut să arăt că și într-un teatru de stat se pot construi lucruri valoroase”, a spus ea.

De atunci, instituția a recâștigat un rol central în comunitate, a obținut premii importante și a deschis noi spații de joc, precum Sala Doi, esențială pentru proiectul „Capitală Culturală Europeană” la Timișoara.

Leadership feminin în cultură

Ada povestește despre provocările începutului, când trebuia să câștige încrederea actorilor consacrați. A reușit să conducă fără a imita modele masculine, mizând pe creativitate, respect și adaptare. „Nu am urmat rețete predefinite, am rămas autentică”, spune regizoarea.

Echilibru între carieră și familie

Dincolo de scenă, familia i-a oferit sprijinul necesar. Maternitatea și ajutorul mamei au contribuit la echilibrul său personal, iar fiului i-a transmis valori precum independența și spiritul de dreptate. „Nu am făcut compromisuri de integritate, nici în viața personală, nici în cea profesională”, mărturisește Ada.

Noi provocări: debut la Opera Națională

Recent, Ada Lupu Hausvatera debutat ca regizor de operă, la Opera Națională din București, unde montează „Carmen”. Proiectul confirmă extinderea carierei sale și dorința de a explora noi forme artistice.

Întrebată cum își definește parcursul, regizoarea a ales un singur cuvânt: „intensitate”.

Ediția „25 de Femei relevante pentru 2025” transmite un mesaj clar: relevanța unei femei vine din autenticitate, perseverență și impactul real în comunitate

Urmărește-le live pe întreg anul, pe CELE 25 care au un impact real și influențează pozitiv societatea. Femeile Relevante care sunt un exemplu demn de urmat prin valorile și acțiunile lor și care fac diferența în societate.

25 de Femei Relevante pentru 2025 este un concept și un format creat, realizat și moderat de Antoaneta Banu pentru Adevărul Live.

Nu rata seria de interviuri 25 Femei Relevante pentru 2025.

25 de Femei Relevante pentru 2025: Mirela Retegan: Gesturile care te țin sănătos și fac viețile celorlalți mai bune Vizioneaza, AICI!

25 de Femei Relevante pentru 2025. Aliz Kosza, business mentor: Credința în forţa interioară și în talentul tău este calea spre reuşită Vizioneaza, AICI!

25 de Femei Relevante pentru 2025. Dr. Claudia Teodorescu,Grija pentru tine te face Super Femeie. Vizioneaza, AICI!

25 de Femei Relevante pentru 2025. Aela Cotabiță: Succesul în PR, între norme și propriile bariere. Vizioneaza, AICI!

25 de Femei Relevante pentru 2025. Bianca Sîrbu, Comunicarea în sănătate, linkul între medic-pacient. Vizionează, AICI!

25 de Femei Relevante pentru 2025.Dr. Alina Mȋtcan: Performanța în chirurgia estetică. Vizionează, AICI!

25 de Femei Relevante pentru 2025. Prof. Dr. Elvira Brătilă:Excelența în tratarea endometriozei. Vizionează,AICI!

25 de Femei Relevante pentru 2025. Gabriela Voicu-Secărea: Designer-ul de bijuterie, ambasador de țară. Vizionează, AICI!

25 de Femei Relevante pentru 2025. Costina Costa-Foru, designer vestimentar:Performanța românească în moda italiană. Vizionează, AICI!

25 de Femei Relevante pentru 2025. Laura Fincu, antreprenor social, Președintele Asociația Sache. Cum poți repara lumea prin iubire. Vizionează,AICI

25 de Femei Relevante pentru 2025. Irina Voinea: Moda masculină cu sens și Inteligență Artificială. Vizionează, AICI!