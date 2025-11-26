Video 25 Femei Relevante pentru 2025: Adela Vrânceanu Celebidachi ” Nimic nu este prea îndrăzneț, atât timp cât continui să crezi că se poate”.Lecțiile de leadership din producția filmului ‘Cravata Galbenă’”

Cu ambiție, perseverență și o echipă dedicată, Adela Vrânceanu Celebidachi a transformat „Cravata Galbenă” într-un film românesc de anvergură internațională, realizat în ciuda pandemiei, grevei de la Hollywood și numeroaselor refuzuri.

„Cravata Galbenă”, filmul imposibil devenit realitate

Într-o industrie dominată de producții internaționale cu bugete uriașe, realizarea unui film românesc de 20 de milioane de euro, cu actori celebri de la Hollywood, părea o ambiție imposibilă. Totuși, „Cravata Galbenă”, producție 100% românească, a demonstrat contrariul, datorită viziunii și determinării producătorului Adelei Vrânceanu Celebidache, producătorul care a reușit să ducă proiectul la capăt după șapte ani de provocări.

Un proiect de familie transformat într-o producție mamut

Filmul a început ca un proiect intim, scris de Serge Celebidachi, James – cel mai bun prieten –, Cristina Dobriță și Adela însăși. Ce a pornit din pasiune s-a extins rapid, devenind un proiect complex, ancorat într-o echipă puternică și diversă.

Dezvoltarea a traversat momente dificile: pandemia, izbucnirea războiului din Ucraina și greva actorilor din Hollywood. Reticența companiilor, percepția redusă a pieței românești și barierele birocratice au complicat fiecare etapă. Totuși, echipa nu a renunțat.

Obținerea waiver-ului: momentul care a salvat filmările

Unul dintre momentele critice a fost obținerea waiver-ului care a permis continuarea filmărilor în 2023, într-o perioadă în care studiourile de la Hollywood erau practic blocate. Reușita a consolidat o lecție cheie pentru Adela: „Dacă tu crezi că poți, o să poți.”

Malkovich și Bean în distribuție: provocări contractuale și un pariu câștigat

Prezența actorilor John Malkovich și Sean Bean a devenit unul dintre punctele forte ale filmului. Alegerea distribuției s-a făcut cu ajutorul unui director de casting din Anglia, însă partea contractuală a fost un test în sine, din cauza lipsei avocaților români specializați în drept californian.

Malkovich, deja familiarizat și îndrăgostit de România, și-a găsit natural locul în proiect, contribuind la atmosfera profesionistă și lipsită de fițe pe platou.

Fundraising în stil românesc: personalizare și perseverență

Pentru a strânge bugetul impresionant, Adela a apelat la mediul privat. Fără prezentări generice, fiecare pitch era personalizat, adaptat la identitatea și valorile companiei căreia i se adresa. Persistența a fost esențială: uneori dura două săptămâni pentru realizarea unei singure prezentări.

Leadership autentic și echilibru între viața personală și proiect

În ciuda unui proiect atât de solicitant, Adela a menținut o regulă clară: copiii sunt mereu pe primul loc. A demonstrat că succesul profesional nu exclude implicarea în familie, ci se poate construi împreună cu aceasta.

Pe platou, a adoptat un leadership autentic: fără să fie intimidată de faima actorilor, fără excese sau artificii. Această atitudine a creat un mediu sănătos și eficient de lucru.

Multe momente aproape imposibile

Frica actorilor străini în contextul războiului, schimbările legislative neprevăzute, refuzurile repetate – toate au fost momente care puteau opri proiectul. Dar determinarea a rămas constantă: „Dacă îmi spui că nu se poate, atunci simt nevoia să demonstrez că se poate.”

România, platou de filmare pentru o poveste în 11 țări

Întregul film a fost realizat în București și împrejurimi, deși acțiunea se întinde pe șapte decenii și 11 țări. Producția devine, astfel, un precedent important: România poate găzdui filme mari, cu actori internaționali, la standarde înalte.

Distribuție internațională și un potențial drum spre Oscar

Filmul urmează să fie lansat în Statele Unite, Canada și alte teritorii internaționale. Există chiar șansa unei nominalizări la Oscar, deși Adela insistă că acesta nu a fost niciodată obiectivul principal. Mai importantă este creșterea stimei de sine naționale și modul în care România poate fi percepută diferit în lume.

O lecție despre ambiție și imposibilul transformat în posibil

„Cravata Galbenă” este un exemplu puternic despre ce se poate realiza în România atunci când pasiunea, munca și perseverența se întâlnesc. Povestea Adelei Vrânceanu Celebidache demonstrează că succesul nu vine din lipsa obstacolelor, ci din refuzul de a renunța.

Dacă ai un vis mare, povestea acestui film îți arată că nimic nu este prea îndrăzneț – atât timp cât continui să crezi că se poate.

