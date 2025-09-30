search
Miercuri, 1 Octombrie 2025
Video 25 Femei Relevante 2025: Loredana Novac, owner agenție de comunicare ”Sunt un om direct și uneori poate prea tranșant”

CELE MAI - Femeile de palmares vin la Adevărul Live
Publicat:

Într-o industrie a comunicării mereu în schimbare, plină de provocări, dar și de oportunități, Loredana Novac se remarcă printr-o  voce feminină autentică. Loredana crede cu tărie în  etica, autenticitate și pasiunea  care sunt pentru ea cheia succesului profesional și personal.

În noul episod din podcastul ”25 Femei relevante pentru 2025”, Loredana vorbește de cei  20 de ani de experiență în comunicare și jurnalism, despre ce înseamnă pentru ea să fie  fondatoarea propriei agenții de comunicare, cum se completează cu rolul de redactor șef și creatoare de publicații tipărite cu  impact la public.  

Loredana consideră comunicarea drept "secretul vieții sale fericite". Pentru ea, comunicarea nu este doar un loc de muncă, ci o chemare care i-a adus bucurie și împlinire. Mentorii și profesorii au avut un rol esențial încă din școala generală, ghidând-o către această profesie pe care o simțea naturală.

"Comunicarea este secretul vieții mele fericite, pentru că, făcând comunicare, am ajuns cumva să nu simt că muncesc și să mă bucur de fiecare zi a vieții mele. [...] consider că mă reprezintă cu adevărat și cred că a fost salvarea mea, comunicarea" declară Loredana pentru Adevărul.

Jurnalismul, la rândul lui, cere pasiune, perseverență, dorința de adevăr și multă muncă. Loredana a ales să ignore prejudecățile cu care se confruntă femeile în domeniu, bazându-se mereu pe calitățile ei, pe dorința de învățare continuă și pe autenticitate.

Industria comunicării și jurnalismului este percepută drept extrem de competitivă și deseori dominată de bărbați. Loredana povestește un episod simbolic de la începutul carierei, când, deși își dorea să facă investigații, a fost trimisă la departamentul sport doar pentru că era femeie.

Aceste clișee, încă prezente în societate, nu au descurajat-o. Dimpotrivă, a ales să se poziționeze prin profesionalism, perseverență și rezultate. Ea subliniază stereotipul conform căruia o femeie frumoasă nu poate fi și inteligentă și explică felul în care a depășit astfel de prejudecăți, refuzând să coboare standardele sau să renunțe la principiile personale.

"Din păcate, cred că mai există încă anumite mentalități, dar eu le-am ignorat dintotdeauna, pentru că eu am știut foarte bine ce pot, am știut foarte bine că sunt educabilă. Din păcate sau poate din fericire, sunt un om extrem de direct și uneori poate prea tranșant"

Dincolo de afaceri, Loredana este mamă, om îndrăgostit de viață, pasionată de conectarea și dezvoltarea altora. A trecut prin momente dificile – pierderea fratelui și a mamei la vârste fragede –, dar a ales să-și trăiască viața bucurându-se de fiecare zi și construindu-și propriul drum, cu zâmbetul pe buze.

Loredana subliniază importanța "igienei relațiilor": a renunțat, la rândul ei, la oameni sau la colaborări care nu mai erau compatibile cu nivelul de dezvoltare personală sau profesională. Consideră că ego-ul poate fi un motor al evoluției, atât timp cât nu uităm să ne rămânem fideli nouă înșine

Ea susține că oportunismul nu înseamnă a profita fără a oferi ceva la schimb, ci a folosi șansele care ți se oferă pentru a crea valoare reciprocă.

" Sunt o oportunistă.  În momentul în care ești oportunist, cred că dai ceva la schimb, iar în momentul în care profiți, încerci doar să culegi niște roade, fără a oferi nimic în nimic în schimb"

Din perspectiva Loredanei Novac, a fi o femeie relevantă înseamnă să oferi valoare reală, să îți implici resursele și influența pentru promovarea binelui și autenticității, să ajuți comunitatea și să rămâi fidel principiilor personale, chiar și atunci când acestea pot deveni vulnerabilități.

Anul acesta, cuvântul care o definește este “de la capăt” – simbolizând forța de a reîncepe mereu și de a evolua continuu.

 " O femeie relevantă înseamnă, din perspectiva mea că trebuie să dai și celorlalți, să oferi și celorlalți. Cuvântul anului pentru este  ”va fi. va urma, de fapt,  anul acesta a fost cel l în care mi-a în început viața, din nou"

Urmărește integral noul episod realizat și moderat de Antoaneta Banu și descoperă o nouă personalitate din seria ”25 Femei relevante pentru 2025”

Urmărește-le live pe întreg anul, pe  CELE 25 care au un impact real și influențează pozitiv societatea. Femeile Relevante care sunt un exemplu demn de urmat prin valorile și acțiunile lor și care fac diferența în societate. 

25 de Femei Relevante pentru 2025 este un concept și un format creat,  realizat și moderat de Antoaneta Banu pentru Adevărul Live. 

Nu rata seria de interviuri 25 Femei Relevante pentru 2025.

25 de Femei Relevante pentru 2025: Mirela Retegan: Gesturile care te țin sănătos și fac viețile celorlalți mai bune Vizioneaza, AICI!

25 de Femei Relevante pentru 2025. Aliz Kosza, business mentor: Credința în forţa interioară și în talentul tău este calea spre reuşită Vizioneaza, AICI!

25 de Femei Relevante pentru 2025. Dr. Claudia Teodorescu,Grija pentru tine te face Super Femeie. Vizioneaza, AICI!

25 de Femei Relevante pentru 2025. Aela Cotabiță: Succesul în PR,  între norme și propriile bariere. Vizioneaza, AICI!

25 de Femei Relevante pentru 2025. Bianca Sîrbu, Comunicarea în sănătate, linkul între medic-pacient. Vizionează, AICI!

25 de Femei Relevante pentru 2025.Dr. Alina Mȋtcan: Performanța în chirurgia estetică. Vizionează, AICI!

25 de Femei Relevante pentru 2025. Prof. Dr. Elvira Brătilă:Excelența în tratarea endometriozei. Vizionează,AICI!

25 de Femei Relevante pentru 2025. Gabriela Voicu-Secărea: Designer-ul de bijuterie, ambasador de țară. Vizionează, AICI!

25 de Femei Relevante pentru 2025. Costina Costa-Foru, designer vestimentar:Performanța românească în moda italiană. Vizionează, AICI!

25 de Femei Relevante pentru 2025. Laura Fincu, antreprenor social, Președintele Asociația Sache. Cum poți repara lumea prin iubire. Vizionează,AICI

25 de Femei Relevante pentru 2025. Irina Voinea: Moda masculină cu sens și Inteligență Artificială. Vizionează, AICI!

25 Femei Relevante 2025:Ada Lupu Hausvater, directorul Teatrului Național Timișoara, despre leadership feminin, carieră și autenticitate. . Vizionează, AICI!

