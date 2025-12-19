Un bărbat de 79 de ani, dat dispărut, a fost găsit în viaţă după trei zile în care a rătăcit pe un câmp, în frig

Un bărbat de 79 de ani, care a fost dat dispărut de familie, a fost găsit în viaţă după trei zile petrecute pe câmp, a anunţat vineri, 19 decembrie, IPJ Mehedinţi.

Dispariția a fost anunțată pe 17 decembrie, de ginerele bătrânului.

„Poliţiştii din cadrul Poliţiei oraşului Strehaia au fost sesizaţi, joi, de un bărbat de 56 de ani, cu privire la faptul că socrul său, un bărbat de 79 de ani, din comuna Stângăceaua a plecat voluntar de la domiciliu în cursul zilei de 16 decembrie şi nu a mai revenit”, a transmis IPJ Mehedinţi, potrivit Agerpres.

Oamenii legii s-au mobilizat de urgenţă și au început căutarea sa și l-au găsit în viață, după trei zile petrecute în frig, sub cerul liber.

„În urma verificărilor efectuate în extravilanul comunei Stângăceaua a fost identificat bărbatul în vârstă de 79 de ani, care se afla în viaţă, însă într-o stare avansată de epuizare fizică, după expunerea prelungită la condiţii meteo nefavorabile, timp de aproximativ trei zile. La faţa locului a intervenit un echipaj medical, care a acordat primele îngrijiri bărbatului, acesta fiind ulterior transportat la o unitate medicală pentru investigaţii de specialitate”, informează IPJ Mehedinţi.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinţi recomandă cetăţenilor să anunţe de îndată autorităţile în cazul dispariţiei persoanelor vulnerabile.

