Nord-vestul Arabiei Saudite a fost martorul unui fenomen rar: zăpada a acoperit vaste întinderi deșertice, transformând dunele aurii și dealurile stâncoase într-un peisaj de iarnă spectaculos.

Locuitorii au ieșit pe străzi pentru a surprinde acest moment unic, iar rețelele sociale s-au umplut cu imagini și videoclipuri ale cămilelor care traversează zăpada, potrivit ndtv.

Zăpada a căzut pe 18 decembrie în zone din Arabia Saudită și Qatar, în contextul unui sistem de presiune joasă care a adus ploi abundente în regiune.

Meteorologii explică că fenomenul a fost provocat de un puternic front rece venit din nord.

Temperaturile au scăzut până la -4 grade Celsius în unele zone, oferind un spectacol neobișnuit pentru Arabia Saudită, cunoscută în mod normal pentru temperaturile ridicate și deșerturile întinse.

Videoclipurile surprind întinderi vaste deșertice acoperite de zăpadă, sub nori întunecați și amenințători, dar și localnici care dansează și se bucură de vremea neobișnuită.

Straturile de zăpadă au fost observate în regiuni precum Tabuk, Jabal al-Lawz, Al Jouf, Arar, lanțurile muntoase din Hail și înălțimile din Abha, Asir.

Potrivit astronomului saudit Mohammed bin Reddah Al Thaqafi, ninsorile în nordul Arabiei Saudite nu sunt neapărat un fenomen excepțional, ci unul recurent.

„Nordul Arabiei Saudite experimentează zăpadă din când în când, între decembrie și februarie, în funcție de sistemele meteorologice mediteraneene. Deși unele ierni aduc puțină sau deloc zăpadă, aceste zone rămân cele mai sigure pentru a experimenta condiții de iarnă în Regat”, a explicat el pentru Gulf News.



