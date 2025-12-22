Video 25 de femei relevante pentru 2025: Alina Gavrilă Borțun, director de creație „Nu pot să muncesc și să trăiesc fără să mă distrez. Vreau să fiu prezentă acum și în viitor”

Alina Gavrilă Borțun, una dintre cele mai influente personalități din publicitatea românească vorbește în noul episod din podcastul, 25 Femei Relevante pentru 2025, despre modă ca formă de identitate, despre cultură, evoluție continuă și despre relevanță ca formă de asumare și autenticitate.

Director de creație la Gavrilă Borțun și Asociații și Gavrilă Fashion Tellers, Alina Gavrilă Borțun este considerată una dintre cele mai creative minți din industria de publicitate din România.

Cu peste 30 de ani de experiență, coordonează proiecte culturale importante precum Romanian Design Week și Diploma, fiind recunoscută pentru o abordare care îmbină comunicarea, moda și cultura într-un limbaj personal, recognoscibil.

Recent, a fost nominalizată la Elle Style Awords 2025, iar aparițiile sale vestimentare atrag constant atenția prin originalitate și prin referințele subtile la istoria costumului. Alina nu urmează trendurile, ci le ocolește cu grație, preferând să-și construiască ținute originale, în care se întâlnesc piese din epoci diferite, elemente vintage și creații proprii.

Pentru ea, moda nu este despre preț sau despre eticheta unui brand, ci despre poveste, proporții și personalitate. Stilul său este o declarație de respect pentru diversitate și autenticitate, fiecare piesă fiind aleasă pentru ceea ce transmite, nu pentru ceea ce afișează.

Între art deco și anii ’70

Preferințele Alinei oscilează între art deco și anii ’60–’70, perioade pe care le reinterpretează prin accente moderne, obținând un efect surprinzător și personal. Ținutele ei spun povești despre familie, memorie, pasiuni și căutarea constantă de sens. Pentru Alina, moda este o extensie a identității, nu un joc superficial al aparențelor.

Un capitol important în universul său creativ este sustenabilitatea. Alina folosește frecvent haine second-hand, recondiționează piese vechi și coase la mașina de cusut manuală pe care a adus-o chiar la birou. Crede cu tărie că valoarea unui obiect vine din unicitatea lui și din timpul investit, nu din producția de masă sau din luxul ostentativ.

Îndemânarea a fost cultivată încă din copilărie, când a învățat să coasă la mașină cu pedală și să creeze tipare originale. Astăzi, cusutul este pentru ea atât un act creativ, cât și o formă de relaxare, care îi permite să ofere cadouri personalizate și să creeze piese inspirate din artă și istorie.

Caligrafia, exercițiu de expresie

Pasiunea pentru caligrafie își are rădăcinile tot în copilărie. Alina vede scrisul frumos ca pe o formă de exprimare artistică, iar tipografia și compoziția literelor au devenit elemente esențiale în munca sa creativă din publicitate.

Pentru Alina Gavrilă Borțun, relevanța nu se măsoară în validări externe sau în urmarea trendurilor. Ea vine din autenticitate, pasiune și din capacitatea de a influența pozitiv mediul din jur. O femeie relevantă este cea care își găsește vocea, are curajul să experimenteze, trăiește în prezent și inspiră prin propriul exemplu.

