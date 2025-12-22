search
Luni, 22 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video 25 de femei relevante pentru 2025: Alina Gavrilă Borțun, director de creație „Nu pot să muncesc și să trăiesc fără să mă distrez. Vreau să fiu prezentă acum și în viitor”

0
CELE MAI - Femeile de palmares vin la Adevărul Live
0
Publicat:

Alina Gavrilă Borțun, una dintre cele mai influente personalități din publicitatea românească vorbește în noul episod din podcastul, 25 Femei Relevante pentru 2025, despre modă ca formă de identitate, despre cultură, evoluție continuă și despre relevanță ca formă de asumare și autenticitate.

youtube cover Alina Gavrilă Borțun jpg

Director de creație la Gavrilă Borțun și Asociații și Gavrilă Fashion Tellers, Alina Gavrilă Borțun este considerată una dintre cele mai creative minți din industria de publicitate din România.

Cu peste 30 de ani de experiență, coordonează proiecte culturale importante precum Romanian Design Week și Diploma, fiind recunoscută pentru o abordare care îmbină comunicarea, moda și cultura într-un limbaj personal, recognoscibil.

Recent, a fost nominalizată la  Elle Style Awords 2025, iar aparițiile sale vestimentare atrag constant atenția prin originalitate și prin referințele subtile la istoria costumului. Alina nu urmează trendurile, ci le ocolește cu grație, preferând să-și construiască ținute originale, în care se întâlnesc piese din epoci diferite, elemente vintage și creații proprii.

Pentru ea, moda nu este despre preț sau despre eticheta unui brand, ci despre poveste, proporții și personalitate. Stilul său este o declarație de respect pentru diversitate și autenticitate, fiecare piesă fiind aleasă pentru ceea ce transmite, nu pentru ceea ce afișează.

Între art deco și anii ’70

Preferințele Alinei oscilează între art deco și anii ’60–’70, perioade pe care le reinterpretează prin accente moderne, obținând un efect surprinzător și personal. Ținutele ei spun povești despre familie, memorie, pasiuni și căutarea constantă de sens. Pentru Alina, moda este o extensie a identității, nu un joc superficial al aparențelor.

Un capitol important în universul său creativ este sustenabilitatea. Alina folosește frecvent haine second-hand, recondiționează piese vechi și coase la mașina de cusut manuală pe care a adus-o chiar la birou. Crede cu tărie că valoarea unui obiect vine din unicitatea lui și din timpul investit, nu din producția de masă sau din luxul ostentativ.

Îndemânarea a fost cultivată încă din copilărie, când a învățat să coasă la mașină cu pedală și să creeze tipare originale. Astăzi, cusutul este pentru ea atât un act creativ, cât și o formă de relaxare, care îi permite să ofere cadouri personalizate și să creeze piese inspirate din artă și istorie.

Caligrafia, exercițiu de expresie

Pasiunea pentru caligrafie își are rădăcinile tot în copilărie. Alina vede scrisul frumos ca pe o formă de exprimare artistică, iar tipografia și compoziția literelor au devenit elemente esențiale în munca sa creativă din publicitate.

Pentru Alina Gavrilă Borțun, relevanța nu se măsoară în validări externe sau în urmarea trendurilor. Ea vine din autenticitate, pasiune și din capacitatea de a influența pozitiv mediul din jur. O femeie relevantă este cea care își găsește vocea, are curajul să experimenteze, trăiește în prezent și inspiră prin propriul exemplu.

Urmărește-le live pe întreg anul, pe  CELE 25 care au un impact real și influențează pozitiv societatea. Femeile Relevante care sunt un exemplu demn de urmat prin valorile și acțiunile lor și care fac diferența în societate. 

25 de Femei Relevante pentru 2025 este un concept și un format creat,  realizat și moderat de Antoaneta Banu pentru Adevărul Live. 

Nu rata seria de interviuri 25 Femei Relevante pentru 2025.

25 de Femei Relevante pentru 2025: Mirela Retegan: Gesturile care te țin sănătos și fac viețile celorlalți mai bune Vizioneaza, AICI!

25 de Femei Relevante pentru 2025. Aliz Kosza, business mentor: Credința în forţa interioară și în talentul tău este calea spre reuşită Vizioneaza, AICI!

25 de Femei Relevante pentru 2025. Dr. Claudia Teodorescu,Grija pentru tine te face Super Femeie. Vizioneaza, AICI!

25 de Femei Relevante pentru 2025. Aela Cotabiță: Succesul în PR,  între norme și propriile bariere. Vizioneaza, AICI!

25 de Femei Relevante pentru 2025. Bianca Sîrbu, Comunicarea în sănătate, linkul între medic-pacient. Vizionează, AICI!

25 de Femei Relevante pentru 2025.Dr. Alina Mȋtcan: Performanța în chirurgia estetică. Vizionează, AICI!

25 de Femei Relevante pentru 2025. Prof. Dr. Elvira Brătilă:Excelența în tratarea endometriozei. Vizionează,AICI!

25 de Femei Relevante pentru 2025. Gabriela Voicu-Secărea: Designer-ul de bijuterie, ambasador de țară. Vizionează, AICI!

25 de Femei Relevante pentru 2025. Costina Costa-Foru, designer vestimentar:Performanța românească în moda italiană. Vizionează, AICI!

25 de Femei Relevante pentru 2025. Laura Fincu, antreprenor social, Președintele Asociația Sache. Cum poți repara lumea prin iubire. Vizionează,AICI

25 de Femei Relevante pentru 2025. Irina Voinea: Moda masculină cu sens și Inteligență Artificială. Vizionează, AICI!

25 Femei Relevante 2025:Ada Lupu Hausvater, directorul Teatrului Național Timișoara, despre leadership feminin, carieră și autenticitate. . Vizionează, AICI!

25 Femei Relevante 2025: Loredana Novac, owner agenție de comunicare ”Sunt un om direct și uneori poate prea tranșant”. Vizionează, AICI!

25 Femei Relevante pentru 2025:Elisabeta Bădilă, cardiolog: "Empatia, zâmbetul și vorba bună sunt esențiale în relația cu pacientul". Vizionează,AICI!

 25 Femei Relevante pentru 2025: Adela Vrânceanu Celebidachi ” Nimic nu este prea îndrăzneț, atât timp cât continui să crezi că se poate”.Lecțiile de leadership din producția filmului ‘Cravata Galbenă’”. Vizionează, AICI!

25 Femei Relevante pentru 2025: Magda Bei, antreprenorul care trăiește leadershipul prin iubire și impact. Vizionează, AICI!

25 Femei Relevante pentru 2025: Luminița Arvunescu, jurnalist și muzicolog: Vocea care aduce opera în sufletele românilor și schimbă destine prin muzică. Vizionează, AICI!

Interviurile Adevărul

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
digi24.ro
image
A murit Chris Rea. Cântărețul era cunoscut pentru piesa „Driving Home for Christmas”
stirileprotv.ro
image
Bolojan spune că nu mai crește taxe anul viitor, dar nu promite. Care este condiția să nu mai majoreze dările
gandul.ro
image
Bolojan despre Crăciun: Ce își dorește, ce face și ce mănâncă
mediafax.ro
image
Flori pentru Nicușor Dan, la orice oră din zi și din noapte. Cine sunt florarii de la Palatul Cotroceni și câți bani primesc
fanatik.ro
image
Daniel David și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației, potrivit unor surse politice
libertatea.ro
image
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a ataca alte țări din Europa
digi24.ro
image
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
gsp.ro
image
Ultimele detalii despre starea lui Dan Petrescu: ”Eu așa știu”
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
Un inginer a fost concediat pentru că mergea prea des la toaletă. Șefii l-au verificat pe camerele de supraveghere
antena3.ro
image
Produsele care s-au ieftinit cu 50%, înainte de Crăciun. Carnea de porc, 15 lei kg
observatornews.ro
image
Ce au putut face Andra și Cătălin Măruță în avion, în fața tuturor pasagerilor. 'Eu făceam plângere la compania aeriană'
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
prosport.ro
image
În ce zile se merge la colindat. Ce se face din 24 decembrie până la Anul Nou
playtech.ro
image
Universitatea Craiova, campioană de toamnă după 35 de ani! Oltenii au câștigat ultimul titlu după ce au încheiat anul 1990 pe locul 1
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ce a postat Mălina, cu câteva ore înainte să cadă de la etajul 7. Tragedia a depășit granițele României
digisport.ro
image
Consultarea care ar schimba jocul în justiție: care ar fi de fapt planul președintelui (surse)
stiripesurse.ro
image
Un simbol al fotbalului s-a stins din viață! Acesta și-a pierdut viața la 83 de ani
kanald.ro
image
Lemnul se scumpește și el în România, Prețul crește cu 66%, iar consecințele se simt la...
playtech.ro
image
Ce a apărut în locul in care Mălina Guler și-a dat ultima suflare. Ipoteze șocante circulă pe internet: „Ar fi căzut 15-20 de persoane din acel bloc… au mai murit 3”
wowbiz.ro
image
VIDEO ŞOCANT! Andrew Tate, bătut şi umplut de sânge la revenirea în ring. Şi-a luat DAUNĂ TOTALĂ!
romaniatv.net
image
Cu cât va crește prețul RCA în 2026. Anunțul și explicațiile ASF
mediaflux.ro
image
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Cât de des ar trebui să faci sex, de fapt. Ce „omoară” intimitatea în dormitor
actualitate.net
image
O punte „tradițională” anulată de Guvern sparge vacanța românilor. Cum arată calendarul liberelor în 2026
click.ro
image
El a câștigat „Chefi la cuțite”, sezonul 16? Cine ar fi pus mâna pe premiul de 30.000 de euro de la Antena 1
click.ro
image
O zodie va avea parte de un adevărat miracol de Crăciun. Una dintre cele mai mari dorințe i se va îndeplini
click.ro
Regina Sofia în doliu GettyImages 2170885058 jpg
Doliu la Curtea Spaniei. Chiar înainte de Crăciun, Regina Sofia e complet neconsolată
okmagazine.ro
Keira Knightley foto profimedia 0969598416 jpg
Cum se sărută actorii în filme? Keira Knightley ne explică regulile intime de la Hollywood
clickpentrufemei.ro
Stalin, în 1937 (© Wikimedia Commons)
Decizia lui Iosif Vissarionovici Stalin din 11 ianuarie 1939
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
image
O punte „tradițională” anulată de Guvern sparge vacanța românilor. Cum arată calendarul liberelor în 2026

OK! Magazine

image
Doliu la Curtea Spaniei. Chiar înainte de Crăciun, Regina Sofia e complet neconsolată

Click! Pentru femei

image
„E ridicol!” A împodobit nu un brad, ci 50! Suma colosală pe care a cheltuit-o Kim Kardashian

Click! Sănătate

image
Motivul pentru care tenul lui Brooke Shields pare îmbătrânit. Greşeala pe care o regretă