Viața la umbra bazei aeriene NATO Câmpia Turzii: „Dacă pică racheta la ei în curte, o pot vinde cu jumătate de preț”

În ciuda unor știri alarmiste, la câteva sute de metri de Baza Aeriană 71 Câmpia Turzii, viața curge surprinzător de calm. Pentru localnici, perspectiva unei rachete iraniene care să lovească baza NATO este mai degrabă un motiv de glume, decât de îngrijorare.

Fostul președinte Traian Băsescu a atras atenția că, în contextul acordului prin care Statele Unite folosesc baze precum cele din județele Cluj și Constanța, România ar putea deveni o țintă potențială în eventuale escaladări din Orientul Mijlociu.

El a spus explicit că există posibilitatea ca Iran „să încerce să lovească echipamentele americane dislocate” în bazele din România, inclusiv „la Turda”.

Reporteri „Adevărul” au fost în satul clujean lipit practic de Baza 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu” – Călărași Gară – localitate în care trăiesc peste 100 de familii ale căror case sunt la circa 500 de metri distanță de gardul bazei NATO.

Mai degrabă decât să fie îngrijorați de avertismentele fostului președinte, sătenii îi ironizează scăparea de ordin geografic. Baza aeriană nu are nicio legătură cu municipiul Turda. Aceasta se află în comuna Luna și aici se desfășoară, în mod obișnuit, o gamă variată de operațiuni militare aeriene, în principal legate de apărarea spațiului aerian și cooperarea cu aliații NATO.

În primul rând, baza găzduiește misiuni de poliție aeriană, realizate cu avioane de luptă F-16 Fighting Falcon, care monitorizează și intervin în cazul încălcării spațiului aerian. De asemenea, au loc antrenamente zilnice de zbor, exerciții tactice și simulări de luptă aeriană.

Un alt tip de activitate importantă este reprezentat de exercițiile militare comune cu forțe ale NATO și ale Statele Unite, care includ dislocări temporare de aeronave, personal și echipamente.

În curând, se pare că baza va fi folosită și pentru operațiuni logistice, în special de realimentare în aer . Este așteptată și aici aeronava Boeing KC-135 Stratotanker care va alimenta avioanele folosite de americani în Orientul Mijlociu. Deocamdată, viața satului curge neatinsă de veștile panicarde din mass media.

„Stau ore întregi și urmăresc avioanele. Deja le știu după sunet”

Casa lui Mihai Pal, din Călărași Gară, se află la circa 500 de metri de Baza Aeriană de la Câmpia Turzii. Bărbatul de 76 de ani, țintuit într-un scaun cu rotile din cauza unui accident de tren petrecut în urmă cu mulți ani, știe tot ce mișcă pe pista bazei aeriene unde ar urma să ajungă unul dintre avioanele cisternă Boeing KC-135 Stratotanker al SUA.

„Stau ore întregi și urmăresc avioanele”, spune bărbatul care se deplasează cu un scuter electric vișiniu. Este o enciclopedie în ceea ce privește aeronavele. Este preocuparea sa preferată de când i-au fost amputate picioarele, în urmă cu ani de zile. „Deja le știu după sunet, ăsta-i de ăla, ăsta-i de ăla, ăsta-i de ălalalt”.

Este impresionat de cât de silențioase sunt avioanele cargo Lockheed C-5 Galaxy, unele dintre cele mai mari din lume.

„De când a început baza asta americană aici vin niște C5-uri, niște avioane mari care au domiciliul în Ungaria, îs cinci numa în Europa. Niște avioane mari de transport marfă, patru motoare Rolls-Royce, nici nu s-aude când vine. Așa vine ca o pasăre mare, numa se lasă jos. Când pleacă, la fel, fără zgomot.”

Pal nu a observat vreo modificare, în ultimele zile, în componența avioanelor care aterizează la baza de la Câmpia Turzii.

„F-16 sunt șase bucăți”, spune el cu precizie. Întrebat cum știe că sunt fix șase bucăți, el răspunde molcom: „Dacă stau aici ore întregi, și le urmăresc așa când zboară. Vin și parchează. Câte o plecat? O plecat patru. Mai sunt două. Uitați-vă acolo au hangarele făcute, vedeți? Șase hangare, exact. Au făcut hangarele alea ca să nu steie în ploaie avioanele? Le-au terminat în vreo șase luni de zile și așa au rămas.” Bărbatul ne arată niște hangare de formă ovală, fără porți. „Nu le-au mai făcut nici uși, nici nimic, nimic”, spun el, cu o undă de mustrare în voce. „Așa au rămas”.

„Pot să tragă. Ce rachetă ar putea ca de la distanță aia să mă afecteze pe mine?”

Întrebat de drone, domnul Pal răspunde precis: „da, sunt trei, dar nu sunt Reaper, pentru că au aripi simple. Au 9 metri lungime și 7 lățimea la aripi. Sunt pe motoare termice. Fără pilot, fără nimic.”

Întrebat dacă-l îngrijorează rachetele iraniene, în contextul în care casa lui este la câteva sute de metri de baza aeriană, el spune: „Dar n-are nimic. Pă noi nu ne încurcă aici.” Nici dacă trag cu racheta în bază? „Pot să tragă. Ce rachetă ar putea ca de la distanță aia să mă afecteze pe mine? Nu au așa ceva. O rachetă din aia cade jos, să zicem, pe un diametru de 10 metri, 15 metri, afectează explozia.”

„Spartanul ăsta circulă pe aici așa cum circulă troleibuzele în Cluj”

„Cu binoclu, de aici, vezi tot ce mișcă în baza aeriană”, arată bărbatul. Buza unui teren arabil se termină la câteva zeci de metri de gardul de sârbă care delimitează baza aeriană. „Ăla care ară cu tractorul acolo lângă gard, are 20 de metri până la pista unde se ridică avioanele”, explică bărbatul.

În timp ce vorbim, o aeronavă Spartan aterizează ușor pe pistă. „Asta circulă pe aici așa cum circulă troleibuzele în Cluj”, explică el.

Mihai Pal s-a mutat aici în 1978. „Nu era nimic aici, teren arabil peste tot, tot, tot. Mergeam la Câmpia Turzii, acolo am lucrat, cu mașina. Mergeam cu mașina pe pista de avioane până în capăt, coboram acolo. Nu era gard, nimic”.

Bărbatul susține că viața continuă neschimbată la câteva sute de metri de baza aeriană Câmpia Turzii. Proprietarii terenului aflat în buza pistei au început însămânțările. „Grâu, orz, orzoaică, soia”, explică el. Mihai a auzit la televizor că una dintre aeronavele cisternă americane vor fi aduse la baza din Câmpia Turzii și abia așteaptă să le vadă „la muncă”. O altă pasiune de-a sa este să urmărească documentare pe Discovery despre tehnică militară, în special avioane, așa că orice nou-venit în zonă îi suscită interesul.

„Dacă pică o rachetă la ei în curte, o pot vinde apoi la jumate de preț”

Ioan Vasile Racolța, primarul liberal din comuna Călărași, îl ironizează pe fostul președinte Traian Băsescu, care a susținut că e posibil ca „Iranul să încerce să lovească echipamentele SUA de la Kogălniceanu și Turda”: „S-a trezit și Băsescu în conștiință, că e la modă.”

Primarul susține că din ce a discutat cu oamenii, până acum cel puțin, rezultă că nu sunt îngrijorați de pericolul „să dea ăștia cu bombele pe noi”. Eu le-am spus să se bucure: „dacă pică o rachetă la ei în curte, o pot vinde apoi la jumate de preț”, glumește el. Pe un ton mai serios, edilul susține că „nu are cum să ajungă o rachetă din Iran până la noi”.

Racolța susține că în Călărași Gară, satul lipit practic de baza aeriană, locuiesc circa 100-120 de familii. „Oamenii nu sunt îngrijorați. Chiar și cu zgomotul s-au obișnuit. Mai mult, am observat că mai mulți își construiesc case noi de când s-a refăcut drumul. În câteva minute ești la Câmpia Turzii și în 30 de minute la Cluj-Napoca”, arată el.

La Primărie a venit un localnic să se plângă de zgomotul făcut de avioane. „I-am zis că eu mi-am luat o mitralieră anti-aeriană”, glumește el. Apoi, serios, explică că a făcut mai multe solicitări la Baza aeriană cu privire la zgomot. „S-au făcut măsurători și concluzia a fost că se încadrează în limitele legale. Mi le-au trimis și mie. Eu bănuiesc că le-au făcut când nu sunt avioanele pe cer. Oricum, cei mai mulți oameni s-au obișnuit. Vorba unui șef al bazei aeriene: „să ne bucurăm că le auzim pe ale noastre și nu pe ale lor”.

Problema rachetelor iraniene este ultima pe lista de priorități a primarului. Tocmai a încheiat un proiect de investiții prin programul Anghel Saligny și are în lucru niște proiecte pe bani europeni. A scăpat ușor și de reforma administrativă a lui Bolojan. „Am avut noroc că doi colegi au ieșit la pensie și nu a trebuit să dăm pe nimeni afară. Ba chiar avem un post vacant”. Edilul susține că din impozite și taxe, primăria se poate susține, dar nu poate face investiții.

Ceea ce s-a schimbat, în ultimele săptămâni, este frecvența cu care Jandarmeria și Poliția Militară patrulează perimetrul bazei aeriene. „Se întâmplă să ne ceară înregistrările camerelor de supraveghere din localitate, pentru a vedea anumite mașini care tranzitează pe aici”, a susținut edilul.

„Dacă vine racheta, vine la Turda, așa au zis la televizor”

La magazinul sătesc din Călărași Gară, Ștefan și Petru stau de povești la un pahar cu bere. Este aproape 12.00. „Suntem prea mulți oameni pe pământ de aia fac războaie”, explică Ștefan cu severitate. „De aia s-a făcut și mizeria aia de epidemie”, detaliază el.

Bărbatul, în jur de 60 de ani, îl taxează și el pe fostul președinte Băsescu: „Dacă vine racheta, vine la Turda, așa au zis la televizor. Să meargă la Turda atunci. Dacă așa au zis...”

Baza 71 Aeriană a Forțelor Aeriene Române cunoscută drept „Baza Aeriană de la Câmpia Turzii” nu este, de fapt, amplasată în Câmpia Turzii, ci în comuna Luna, iar cele mai apropiate case de bază care ar avea de suferit, eventual, de pe urma unor lovituri, sunt cele din satul Călărași Gară, din comuna Călărași. Câmpia Turzii este localitatea mai mare cea mai apropiată de bază.

Cu toate că micul magazin sătesc unde-și bea berea e la câțiva kilometri de baza aeriană, Ștefan își soarbe berea la PET fără griji. El nu este câtuși de puțin temător de perspectiva unei rachete iraniene în zonă: „Nu cred că poate să ajungă aici. Am văzut la televizor, nu are cum”. Primarul a glumit că pentru clienții fideli ai magazinului, cea mai mare problemă ar fi stoparea alimentării cu lichide și nu vreo bombă iraniană.