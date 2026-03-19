Cadre militare vizate de percheziții într-un dosar de delapidare: fondurile unei asociații de întrajutorare, gestionate ilegal

Procurorii Parchetului General au declanșat joi o serie de percheziții la locuințele unor cadre militare, într-o anchetă de delapidare care vizează angajați ai unei asociații financiare de întrajutorare din cadrul unei unități militare din București.

Acțiunea este coordonată de un procuror din cadrul Secției parchetelor militare, iar la operațiuni participă polițiști ai Direcției de Investigare a Criminalității Economice, împreună cu echipe din Buzău și Giurgiu. În total, sunt puse în aplicare opt mandate de percheziție domiciliară în București și în județele Ilfov, Buzău și Giurgiu.

Dosarul vizează mai multe infracțiuni, printre care delapidare, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals.

Suspiciuni privind gestionarea ilegală a fondurilor

Potrivit anchetatorilor, angajații asociației ar fi administrat ilegal fondurile instituției și ar fi falsificat documente pentru a acoperi aceste operațiuni.

„Din cercetările efectuate a rezultat faptul că angajaţii unei asociaţii financiare de întrajutorare de pe lângă o unitate militară din Bucureşti, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, ar fi gestionat în mod nelegal fondurile asociaţiei şi ar fi întocmit sau modificat înscrisuri sub semnătură privată. Ulterior, ar fi utilizat aceste înscrisuri pentru a justifica operaţiuni financiar-contabile nereale, prejudiciul constatat până la acest moment fiind de aproximativ 300.000 de lei”, a transmis Parchetul General, potrivit Agerpres.

Cine participă la anchetă

Perchezițiile au loc la domiciliile unor persoane fizice, inclusiv cadre militare active și persoane suspectate că ar face parte din cercul infracțional. La acțiune iau parte și specialiști în criminalitate informatică, precum și experți ai Institutului Național de Criminalistică.

Ancheta este în desfășurare, iar procurorii urmează să stabilească întreaga amploare a prejudiciului și eventualele responsabilități penale.