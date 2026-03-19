Cele cinci țări europene care, alături de Japonia, sunt gata să contribuie la securizarea strâmtorii Ormuz

Franța, Germania, Italia, Țările de Jos, Marea Britanie și Japonia au emis joi o declarație comună prin care își exprimă disponibilitatea de a lua măsuri pentru stabilizarea piețelor energetice și de a se alătura „eforturilor adecvate” pentru a asigura trecerea sigură a navelor prin Strâmtoarea Ormuz.

„Ne exprimăm disponibilitatea de a contribui la eforturile adecvate pentru a asigura trecerea în siguranţă (a navelor) prin strâmtoare”, se arată în comunicat. Semnatarii salută, totodată, angajamentul țărilor implicate în planificarea pregătitoare.

Declarația condamnă în termeni fermi atacurile Iranului asupra navelor comerciale neînarmate și asupra infrastructurilor civile, în special instalațiile petroliere și gaziere, precum și blocarea de facto a strâmtorii de către forțele iraniene, informează Reuters și AFP.

„Solicităm un moratoriu imediat şi general asupra atacurilor împotriva infrastructurilor civile, în special a instalaţiilor petroliere şi gaziere”, se mai arată în text.

De asemenea, țările semnatare promit colaborarea cu state producătoare de energie pentru creșterea producției și stabilizarea piețelor, salutând deja eliberarea rezervelor strategice de petrol.

Impactul blocării Strâmtorii Ormuz

Paralizarea aproape totală a Strâmtorii Ormuz, prin care tranzitează o cincime din producția mondială de petrol și gaz natural lichefiat, a dus la creșteri semnificative ale prețurilor hidrocarburilor și la un impact economic global. Agenția Internațională a Energiei (AIE) a eliberat deja 400 de milioane de barili din rezervele strategice de țiței pentru a calma piețele și a anunțat că poate debloca și mai multe stocuri dacă va fi nevoie.

În ultimele zile, Iranul a permis trecerea unor nave considerate aliate, avertizând însă că va bloca traficul pentru navele din țări ostile. În paralel, Organizația Maritimă Internațională desfășoară o reuniune de criză la Londra pentru a găsi „măsuri practice” de securizare a Strâmtorii Ormuz, unde aproximativ 20.000 de marinari sunt blocați pe 3.200 de nave.

Declarația comună coincide cu vizita premierului japonez Sanae Takaichi la Washington, unde va fi primit joi de președintele american Donald Trump. Întâlnirea are ca obiectiv consolidarea parteneriatului economic și de securitate dintre SUA și Japonia, dar ar putea include și discuții privind situația din Golf.