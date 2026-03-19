Video Escaladare dramatică: avion F-35 american lovit de Iran și forțat să aterizeze de urgență. O rafinărie din Israel, ținta unui atac cu rachetă

Un avion de luptă american F-35 a fost lovit joi, în timpul unei misiuni deasupra Iranului și a aterizat de urgență la o bază din Orientul Mijlociu.

Potrivit CNN, aeronava a fost lovită de o rachetă iraniană, fiind ulterior nevoită să efectueze o aterizare de urgență la o bază aeriană americană din regiune.

Căpitanul Tim Hawkins, purtător de cuvânt al Comandamentului Central al SUA, a declarat că avionul „efectua o misiune de luptă deasupra Iranului” în momentul incidentului.

„Aeronava a aterizat în siguranță, iar pilotul se află în stare stabilă. Acest incident este în curs de investigare”, a transmis oficialul american.

Incidentul ar marca prima situație în care Iranul reușește să lovească un avion militar american de la începutul conflictului izbucnit la sfârșitul lunii februarie.

Atât Statele Unite, cât și Israelul operează avioane F-35 în regiune, aeronavele având un cost de peste 100 de milioane de dolari fiecare.

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran a transmis o declarație, însoțită de înregistrări video, care pretinde că arată țintirea unui avion american F-35A/B Lightning II cu o rachetă sol-aer pe cerul Iranului.

De asemenea, o rafinărie de petrol din orașul port Haifa, Israel, a fost vizată de un atac cu rachetă iraniană.

Imagini difuzate de presa locală au surprins coloane dense de fum ridicându-se din zona instalațiilor petroliere.

Autoritățile israeliene susțin, însă, că nu au fost înregistrate pagube majore, afirmând că impactul ar fi fost cauzat de fragmente rezultate în urma interceptării rachetei.

Atacurile au loc în contextul în care oficiali americani susțin că operațiunile împotriva Iranului înregistrează succese semnificative.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat că Statele Unite „câștigă decisiv” și că sistemele de apărare aeriană ale Iranului au fost „neutralizate”, în timp ce tensiunile din regiune continuă să crească.