Xi Jinping cere legături economice mai strânse între țările BRICS. Ce propuneri are

Președintele chinez Xi Jinping a cerut duminică aprofundarea cooperării economice și tehnologice între țările BRICS, în cadrul summitului desfășurat la New Delhi, unde liderii grupului discută extinderea cooperării și consolidarea rolului blocului în economia globală.

Xi Jinping cere legături economice mai strânse între țările BRICS Foto: AFP

Xi a prezentat mai multe inițiative care vizează dezvoltarea unor legături economice mai strânse între statele membre, inclusiv cooperarea în domeniul inteligenței artificiale, stabilitatea lanțurilor de aprovizionare și dezvoltarea comerțului.

China propune o zonă BRICS pentru inteligența artificială

Printre inițiativele anunțate de Xi se află crearea unei zone BRICS dedicate inteligenței artificiale, destinată cooperării în domenii precum modelele lingvistice de mari dimensiuni, pregătirea sistemelor de inteligență artificială și dezvoltarea ecosistemului open-source.

Președintele chinez a susținut, de asemenea, o cooperare mai strânsă pentru menținerea stabilității lanțurilor industriale și de aprovizionare și pentru dezvoltarea unei piețe mai integrate între economiile membre, scrie Reuters.

China intenționează să organizeze anul viitor și un forum BRICS dedicat comerțului cu servicii. O altă propunere vizează un parteneriat pentru dezvoltarea unor zone economice speciale.

BRICS are acum o componență mai largă

Formatul actual al BRICS este mai extins decât grupul inițial format din Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud. În noua componență au intrat Iranul, Indonezia, Egiptul, Etiopia și Emiratele Arabe Unite.

Gruparea are, de asemenea, zece țări partenere din Sudul Global, ceea ce extinde aria de cooperare dincolo de membrii propriu-ziși ai organizației. India deține președinția BRICS în 2026, iar China urmează să preia conducerea grupului în 2027.

La summitul de la New Delhi, premierul indian Narendra Modi a susținut ca inovațiile dezvoltate în cadrul BRICS să fie accesibile statelor din Sudul Global. Președintele rus Vladimir Putin a afirmat, la rândul său, că gruparea are un rol în schimbarea modului în care este organizată guvernanța globală.

India și China încearcă să își apropie relațiile economice

Summitul BRICS are loc și într-un moment în care India și China încearcă să își îmbunătățească relațiile bilaterale. Xi Jinping și Narendra Modi s-au întâlnit la New Delhi, aceasta fiind prima vizită a liderului chinez în India după șapte ani.

Cei doi lideri au discutat despre dezvoltarea relațiilor comerciale și a legăturilor de transport, precum și despre accesul pe piețe și problemele legate de lanțurile de aprovizionare. „Beneficiile soluțiilor dezvoltate în cadrul BRICS nu ar trebui să se limiteze doar la BRICS, ci ar trebui să fie adaptabile și accesibile pentru a satisface nevoile Sudului Global”, a declarat premierul indian Narendra Modi în declarațiile anterioare.

Președintele rus Vladimir Putin a descris BRICS drept o forță motrice către crearea unei noi ordini mondiale, mai echitabile și multipolare, și i-a îndemnat pe membrii grupului să găsească modalități de a combina avantajele competitive ale economiilor lor.

Relațiile dintre cele două China și India au fost afectate de conflictul militar de la granița din Himalaya din 2020, iar negocierile privind frontiera continuă.

Comerțul bilateral dintre India și China a atins un nivel record de 155,6 miliarde de dolari în 2025. India a înregistrat însă un deficit comercial important, importând din China aproximativ 132 de miliarde de dolari și exportând o valoare mult mai mică.

BRICS discută și situația din Orientul Mijlociu

Pe lângă agenda economică, summitul de la New Delhi a fost dominat și de situația din Orientul Mijlociu. Statele BRICS au adoptat o declarație comună în care au cerut reținere maximă și au exprimat îngrijorarea față de escaladarea violențelor.

Adoptarea documentului a avut loc în condițiile în care în grupare se află atât Iranul, cât și Emiratele Arabe Unite, iar războiul dintre Statele Unite și Iran a complicat pozițiile statelor membre.

Declarația susține soluționarea disputelor internaționale prin dialog, consultări și diplomație și critică efectele măsurilor comerciale unilaterale, inclusiv ale sancțiunilor americane care afectează Iranul și Rusia.

În acest context, agenda economică prezentată de Xi include proiecte de cooperare tehnologică și comercială, precum și propuneri privind lanțurile de aprovizionare și integrarea piețelor.