 Miza vizitei lui Xi Jinping în Egipt: Cum își croiește China drum în Orientul Mijlociu | adevarul.ro
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Video Miza vizitei lui Xi Jinping în Egipt: Cum își croiește China drum în Orientul Mijlociu

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Vizita președintelui chinez Xi Jinping în Egipt din această săptămână reprezintă o oportunitate pentru cele două țări de a consolida legăturile economice și diplomatice.

Cairo
Vizita președintelui Chinei la cairo, așteptată cu interes Foto: X/Shen Shiwei

Întâlnirea dintre Xi Jinping și președintele egiptean Abdel Fattah el-Sissi are un substrat profund: China, principalul rival global al Statelor Unite, cultivă o relație extinsă cu unul dintre aliații cheie ai Americii în Orientul Mijlociu.

Xi își propune să prezinte China ca un stabilizator în regiune și să o contrasteze cu Statele Unite, care timp de decenii au fost implicate militar acolo.

„China continuă să-și acumuleze rezerve de putere non-tehnică, în timp ce Statele Unite își autosabotează propriile acțiuni”, a scris Amr Hamzawy, directoarea Programului Carnegie pentru Orientul Mijlociu, cu sediul la Washington, într-un articol publicat la începutul acestui an, împreună cu Kathryn Selfe, fostă cercetătoare a programului, potrivit AP.

Xi Jinping a sosit marți seară pe aeroportul din Cairo, împodobit cu steaguri chinezești și egiptene, fiind întâmpinat pe covorul roșu de El-Sissi și gărzile militare. Cei doi lideri urmează să poarte discuții miercuri, iar Xi intenționează să viziteze Marele Muzeu Egiptean, lângă piramidele din Giza.

Xi Jinping revine în Egipt după zece ani

Xi va fi în Egipt timp de trei zile. Este prima sa vizită în ultimii zece ani și prima sa călătorie în regiune de la vizita în Arabia Saudită în 2022. El-Sissi a vizitat China de mai multe ori în ultimii ani.

Liderii au marcat 70 de ani de relații diplomatice publicând marți articole de opinie prietenoase în ziarele de stat egiptene.

Xi a scris că Beijingul și Cairo ar trebui „să extindă domeniul de aplicare al colaborării pragmatice” prin dezvoltare. Președintele egiptean El-Sissi a lăudat investițiile Chinei în Egipt și a reiterat sprijinul Cairo pentru afirmația Chinei conform căreia Taiwanul face parte din teritoriul său. .

Egiptul consideră relația sa tot mai dezvoltată cu China ca o modalitate de a-și diversifica parteneriatele strategice.

În 2023, Egiptul a fost invitat să se alăture blocului de națiuni BRICS, un grup de economii emergente majore care include Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud și este văzut ca un contrabalans față de instituțiile conduse de Occident, cum ar fi G7.

Un an mai târziu, Egiptul a semnat acorduri cu China pentru a colabora la Inițiativa „Centura și Drumul”, o politică emblematică a lui Xi, care vizează construirea de infrastructură energetică și de transport în întreaga lume.

Xi Jinping începe un turneu diplomatic în Orientul Mijlociu. Preşedintele chinez a ajuns în Arabia Saudită, după care va merge în Egipt şi Iran

China a investit peste 10 miliarde de dolari în Egipt, construind un centru de afaceri la est de capitala Cairo și o linie feroviară electrică pentru industrie în Delta Nilului. Schimbul comercial anual dintre cele două țări este estimat la 20 de miliarde de dolari, conform cifrelor guvernamentale.

Comerțul dintre SUA și Egipt a fost de 15,7 miliarde de dolari în 2025. Egiptul este un partener crucial în prioritățile de securitate națională ale SUA în regiune, iar liderii celor două țări se bucură de legături strânse.

China încearcă să construiască punți între națiunile din Orientul Mijlociu

În 2023, Beijingul a mediat un acord pentru restabilirea legăturilor diplomatice dintre Iran - cel mai important aliat regional și furnizor de petrol al său - și Arabia Saudită, un aliat de lungă durată al SUA. Acordul a demonstrat aspirațiile Chinei de a concura cu Statele Unite. pentru influență în Orientul Mijlociu.

De atunci, relațiile dintre Riadul și Teheran s-au deteriorat. Iranul a atacat Arabia Saudită și alte țări din Golf ca parte a represaliilor sale împotriva SUA și Israelului, care au pornit războiul pe 28 februarie.

China s-a prezentat ca mediator regional și în alte moduri. A pledat mult timp pentru o soluție cu două state la conflictul israeliano-palestinian, considerat de lumea arabă o piesă centrală a stabilității regionale.

Cu puțin timp înainte ca militanții Hamas să atace Israelul în 2023 și să declanșeze războiul în Gaza, Xi îl găzduise pe președintele palestinian Mahmoud Abbas și anunțase un „parteneriat strategic” cu Autoritatea Palestiniană.

Canalul Suez este o alternativă vitală la Strâmtoarea Ormuz

Având în vedere că transporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz au fost puternic perturbate de războiul cu Iranul, Canalul Suez - controlat de Egipt - a devenit o rută alternativă importantă pentru aprovizionarea cu energie din regiune.

„China are motive întemeiate să consolideze legăturile cu țara care controlează ruta încă deschisă”, a declarat Muhammad Zulfikar Rakhmat, expert în Orientul Mijlociu de la Centrul de Studii Economice și Juridice din Jakarta.

Xi consideră Egiptul „ca o bază pentru a ajunge la lumea arabă și africană mai largă, într-un moment în care SUA au mai puțină atenție de acordat acolo”, a spus Rakhmat.

În august, China și Egiptul au organizat un exercițiu aerian de mai multe zile la mai multe baze din Egipt - primul exercițiu de luptă pentru avioanele de vânătoare J-16 din China și avioanele de vânătoare Rafale de fabricație franceză din Egipt.

Xi Jinping vizitează Cairo după ce a participat la o conferință de două zile a Organizației de Cooperare de la Shanghai, formată din 10 națiuni, un grup politic și de securitate considerat  contrapondere la influența globală a SUA. Liderii Rusiei, Indiei, Pakistanului și Iranului au participat la conferință, desfășurată în capitala Kârgâzstanului, Bișkek.

Călătoria vine, de asemenea, imediat după „atacul economic” al administrației Trump asupra conexiunilor financiare ale Iranului în întreaga lume. Sancțiunile vizează izolarea Republicii Islamice de ceilalți parteneri economici, inclusiv China, care cumpără peste 80% din transporturile de petrol iranian, de obicei prin canale indirecte.

Beijingul susține că schimburile comerciale cu Iranul au respectat întotdeauna dreptul internațional.

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