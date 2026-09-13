China amenință că anulează summitul dintre Xi Jinping și Trump. Ce deranjează Beijingul?

China a avertizat Statele Unite că va anula summitul planificat între liderii celor două țări dacă Washingtonul aprobă o nouă vânzare de armament către Taiwan, relatează agenția Kyodo, citând surse din anturajul negocierilor.

Donald Trump și Xi Jinping/FOTO:AFP

Cea de-a treia întâlnire față în față din acest an dintre liderul chinez Xi Jinping și președintele american Donald Trump este așteptată să aibă loc pe 24 septembrie, la Casa Albă. Trump acordă o importanță mare acestei întrevederi, în perspectiva alegerilor parțiale din noiembrie, sperând că aceasta i-ar putea susține popularitatea, aflată în scădere accentuată.

Totuși, în perioada premergătoare summitului, China și-a reafirmat poziția, subliniind că problema Taiwanului rămâne o „linie roșie” în relațiile bilaterale dintre Beijing și Washington.

În decembrie anul trecut, administrația Trump a anunțat un pachet fără precedent de vânzare de armament către Taiwan, în valoare de 11 miliarde de dolari. Decizia a stârnit o reacție dură din partea Beijingului, care consideră insula autonomă drept parte a teritoriului chinez. În luna mai, Statele Unite au anunțat suspendarea unui alt acord separat de vânzare de armament către Taiwan, în valoare de 14 miliarde de dolari, pentru a asigura propriei armate suficient armament în contextul războiului cu Iranul.

Guvernul chinez a amenințat că va anula summitul bilateral din această lună dacă va fi aprobat orice nou acord de vânzare de armament. Anularea întâlnirii ar reprezenta un eșec pentru Trump, cu puțin timp înainte de alegerile parțiale.

China își intensifică activitatea militară în Strâmtoarea Taiwan

China își intensifică, în același timp, activitatea militară în Strâmtoarea Taiwan. În cadrul summitului de la Beijing, Xi Jinping i-a transmis președintelui american că Taiwanul reprezintă „cea mai importantă problemă” în relațiile dintre China și Washington, avertizând asupra posibilității unui conflict dacă această chestiune este gestionată „greșit”. La rândul său, Trump a declarat, în timpul vizitei sale la Beijing, că vânzarea de armament către Taiwan ar putea deveni „o carte de negociere foarte bună” în relația cu China.

Potrivit Legii privind relațiile cu Taiwan, adoptată de Congresul american după ce, în 1979, Washingtonul a rupt relațiile diplomatice cu Taipei în favoarea Beijingului, Statele Unite furnizează armament Taiwanului pentru a ajuta insula să își mențină un nivel suficient de autoapărare. Totuși, sub cea de-a doua administrație Trump, scepticismul de la Taipei privind sprijinul Washingtonului continuă să crească.

CNN a scris că drumul către vizita așteptată a lui Xi în Statele Unite este mai complicat decât spera Beijingul. Cu doar câteva săptămâni înainte de călătorie, cele mai mari două economii ale lumii au reluat „schimbul de sancțiuni”. Luna trecută, ministrul chinez de externe, Wang Yi, într-o întâlnire cu ambasadorul american David Perdue, a sugerat că relațiile cu SUA devin tot mai dificile, subliniind că tensiunile dintre cele două părți persistă.

Summitul care urmează este privit, printre altele, drept o ocazie pentru liderii SUA și Chinei de a tempera disputele legate de inteligența artificială. De asemenea, este considerat o șansă de a prelungi armistițiul comercial la care au ajuns în octombrie anul trecut și de a consolida ceea ce cele două părți au numit o etapă de „stabilitate strategică constructivă”, după vizita lui Trump la Beijing, din luna mai.

Războiul cu Iranul ar putea deveni, de asemenea, unul dintre subiectele importante de pe agendă, întrucât a adâncit tensiunile dintre cele două superputeri. China este cel mai mare partener comercial al Teheranului și ar putea fi afectată de sancțiunile agresive impuse de Washington partenerilor de afaceri iranieni. Presa a scris, de asemenea, că Iranul ar fi folosit imagini din satelit furnizate de China pentru a realiza un atac soldat, în luna iulie, cu moartea a trei militari americani.