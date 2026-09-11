Prețurile carburanților vineri, 11 septembrie. Orașul din România unde motorina e sub 10 lei litrul

Prețurile minime ale carburanților înregistrate vineri, 11 septembrie, pornesc de la 9,49 lei pe litru pentru benzină și 9,99 lei pe litru pentru motorină.

Prețurile carburanților vineri, 11 septembrie Foto: Arhivă

Cea mai ieftină benzină din țară este afișată vineri, 11 septembrie, la prețul de 9,49 lei pe litru, la stația Petrolium din Iernut, județul Mureș, potrivit datelor furnizate de Peco Online.

În principalele orașe ale țării, cel mai mic preț pentru un litru de benzină este de 9,79 lei în Cluj-Napoca și Timișoara.

În București, Iași și Constanța, cel mai mic preț pentru benzină este de 9,82 lei pe litru.

Singura localitate unde motorina e sub 10 lei pe litru

Pentru motorină, cel mai mic preț din țară este de 9,99 lei pe litru, tot la stația Petrolium din Iernut, județul Mureș.

În marile orașe, cea mai ieftină motorină este disponibilă în Timișoara, unde prețul minim afișat este de 10,25 lei pe litru. În Cluj-Napoca, prețul minim este de 10,26 lei pe litru.

În București și Iași, motorina poate fi găsită la un preț minim de 10,29 lei pe litru, același nivel fiind înregistrat și în Constanța.

Cât costă GPL-ul în marile orașe

Datele Peco Online arată și prețurile minime pentru GPL în principalele orașe. Cel mai mic preț este în București, de 4,63 lei pe litru.

În Cluj-Napoca, GPL-ul pornește de la 4,64 lei pe litru, în Constanța de la 4,67 lei, iar în Timișoara și Iași de la 4,69 lei pe litru.

Potrivit Peco Online, prețurile afișate sunt actualizate la diferite momente ale zilei, iar valorile pot diferi uneori de cele de la pompă din cauza întârzierilor în procesarea și actualizarea datelor.

Cum au evoluat prețurile față de joi

Comparativ cu ziua precedentă, prețul minim al benzinei la nivel național a rămas vineri, 11 septembrie, la 9,49 lei pe litru. Joi, aceeași valoare era înregistrată în județele Dâmbovița și Mureș.

În cazul motorinei, cel mai mic preț din țară a crescut de la 9,97 lei pe litru joi la 9,99 lei pe litru vineri. Joi, cel mai mic tarif era înregistrat la o stație din Lungulețu, județul Dâmbovița, în timp ce vineri prețul minim este afișat la o stație Petrolium din Iernut, județul Mureș.