Prețurile carburanților joi, 10 septembrie. Benzina rămâne sub 9,80 lei pe litru în majoritatea stațiilor din țară. Ce se întâmplă cu motorina

Prețul benzinei este în creștere, joi, 10 septembrie, ajungând la 9,78 lei pe litru în majoritatea țării. Motorina standard costă, la unele staţii din Bucureşti, 10,28 lei/litru, după ce miercuri se comercializa cu 10,19 lei/litru.

Foto: Mediafax

Potrivit Peco Online, șoferii mai pot găsi benzină la 9,49 lei pe litru doar în județele Dâmbovița și Mureș. În Dâmbovița, cea mai ieftină benzină se găsește în localitatea Lungulețu, iar în Mureș, se găsește în localitatea Iernut.

Prețul motorinei este în schimb de peste 10 lei pe litru în majoritatea localităților țării, cea mai ieftină fiind în județul Dâmbovița, în localitatea Lungulețu, unde un litru poate fi găsit la 9,97 lei. În ceea ce privește GPL-ul, prețurile sunt cuprinse între 4,63 și 4,69 lei pe litru în marile orașe.

Cel mai ieftin GPL se găsește în București, la 4,63 lei pe litru, în timp ce în Cluj-Napoca, prețul ajunge la 4,64 lei, în Constanța la 4,67 lei, iar în Timișoara și Iași la 4,69 lei pe litru.

Creșterea prețurilor vine într-un moment în care autoritățile au redus deja acciza la motorină la nivelul maxim permis de lege.

Prețurile carburanților au crescut semnificativ în ultimii ani. În 2021, benzina costa în medie 5,69 lei pe litru, motorina 5,65 lei, iar GPL-ul aproximativ 3 lei. În 2022, prețurile medii au urcat la 7,35 lei pentru benzină, 8,07 lei pentru motorină și 4,04 lei pentru GPL.

În 2023, media a coborât la 6,75 lei pe litru pentru benzină și 7,18 lei pentru motorină. GPL-ul a ajuns la 3,59 lei pe litru.

În 2024, benzina s-a vândut în medie cu 7,13 lei pe litru, iar motorina cu 7,30 lei. În același an, GPL-ul a avut o medie de 3,47 lei pe litru. În 2025, prețurile medii au ajuns la 7,32 lei pentru benzină, 7,55 lei pentru motorină și 3,66 lei pentru GPL.

În 2026, media a crescut până la 8,62 lei pe litru pentru benzină, 9,12 lei pentru motorină și 4,25 lei pentru GPL, potrivit datelor prezentate de Peco Online.