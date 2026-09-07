 Prețurile carburanților luni, 7 septembrie. Benzina ajunge la 9,73 lei pe litru în majoritatea stațiilor din țară. Ce se întâmplă cu motorina | adevarul.ro
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Prețurile carburanților luni, 7 septembrie. Benzina ajunge la 9,73 lei pe litru în majoritatea stațiilor din țară. Ce se întâmplă cu motorina

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Prețul benzinei este în creștere luni, 7 septembrie, ajungând la 9,73 lei pe litru în majoritatea țării. Motorina, în schimb, se menține peste pragul de 10 lei pe litru.

Benzinărie - motorina - combustibil FOTO Mediafax
Foto: Mediafax

Potrivit Peco Online, șoferii mai pot găsi benzină la 9,49 lei pe litru doar în județele Mureș și Dâmbovița. În Dâmbovița, cea mai ieftină benzină se găsește în localitatea Lungulețu. În Timiș și Bistrița-Năsăud, aceasta se găsește la aproximativ 9,56 de lei.

Prețul motorinei, în schimb, este în schimb de peste 10 lei pe litru în majoritatea localităților țării, cea mai ieftină fiind în județul Mureș unde un litru poate fi găsit la 9,97 lei. În ceea ce privește GPL-ul, prețurile sunt cuprinse între 4,59 și 4,67 lei pe litru în marile orașe.

Cel mai ieftin GPL se găsește în Cluj-Napoca, la 4,59 lei pe litru, în timp ce în București prețul ajunge la 4,63 lei, în Constanța la 4,65 lei, iar în Timișoara și Iași la 4,67 lei pe litru.

Potrivit site-ului citat, comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 3,9%, ceea ce înseamnă că un plin de 50 de litri costă astăzi cu 18,5 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

În cazul motorinei, prețul mediu al unui litru s-a diminuat cu 3,6%, ceea ce înseamnă că un plin de 50 de litri costă astăzi cu 19 lei mai puțin decât în urmă cu 30 de zile.

Creșterea prețurilor vine într-un moment în care autoritățile au redus deja acciza la motorină la nivelul maxim permis de lege.

Prețurile carburanților au crescut semnificativ în ultimii ani. În 2021, benzina costa în medie 5,69 lei pe litru, motorina 5,65 lei, iar GPL-ul aproximativ 3 lei. În 2022, prețurile medii au urcat la 7,35 lei pentru benzină, 8,07 lei pentru motorină și 4,04 lei pentru GPL.

În 2023, media a coborât la 6,75 lei pe litru pentru benzină și 7,18 lei pentru motorină. GPL-ul a ajuns la 3,59 lei pe litru.

În 2024, benzina s-a vândut în medie cu 7,13 lei pe litru, iar motorina cu 7,30 lei. În același an, GPL-ul a avut o medie de 3,47 lei pe litru. În 2025, prețurile medii au ajuns la 7,32 lei pentru benzină, 7,55 lei pentru motorină și 3,66 lei pentru GPL.

În 2026, media a crescut până la 8,62 lei pe litru pentru benzină, 9,12 lei pentru motorină și 4,25 lei pentru GPL, potrivit datelor prezentate de Peco Online.

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