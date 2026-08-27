 Prețurile carburanților joi, 27 august. Unde se găsesc cele mai bune tarife la benzină și motorină | adevarul.ro
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Prețurile carburanților joi, 27 august. Unde se găsesc cele mai bune tarife la benzină și motorină

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Prețurile benzinei și motorinei se mențin joi, 27 august, la niveluri similare celor din zilele precedente. Cel mai mic preț pentru un litru de benzină standard este de 9,48 lei și este înregistrat la o stație Socar din județul Sălaj.

Prețurile carburanților au crescut semnificativ în ultimii ani.
Prețurile carburanților au crescut semnificativ în ultimii ani. Foto: Shutterstock

În cazul motorinei standard, cel mai mic tarif este de 10,09 lei pe litru și este afișat la o stație DHR din Cluj-Napoca.

Motorina continuă să coste peste 10 lei pe litru. Printre orașele cu cele mai mici prețuri se numără Cluj-Napoca, cu 10,09 lei pe litru, Timișoara, cu 10,10 lei, precum și București, Iași și Constanța, unde litrul de motorină costă 10,14 lei, potrivit datelor Peco Online.

În ceea ce privește GPL-ul, prețurile sunt cuprinse între 4,59 și 4,62 lei pe litru. Cel mai mic tarif, de 4,59 lei, este înregistrat în Cluj-Napoca.

Cum au evoluat prețurile carburanților în ultimii cinci ani

Prețurile carburanților au crescut semnificativ în ultimii ani. În 2021, benzina costa în medie 5,69 lei pe litru, motorina 5,65 lei, iar GPL-ul aproximativ 3 lei.

În 2022, prețurile medii au urcat la 7,35 lei pentru benzină, 8,07 lei pentru motorină și 4,04 lei pentru GPL.

În 2023, media a coborât la 6,75 lei pe litru pentru benzină și 7,18 lei pentru motorină. GPL-ul a ajuns la 3,59 lei pe litru.

În 2024, benzina s-a vândut în medie cu 7,13 lei pe litru, iar motorina cu 7,30 lei. În același an, GPL-ul a avut o medie de 3,47 lei pe litru.

În 2025, prețurile medii au ajuns la 7,32 lei pentru benzină, 7,55 lei pentru motorină și 3,66 lei pentru GPL.

În 2026, media a crescut până la 8,62 lei pe litru pentru benzină, 9,12 lei pentru motorină și 4,25 lei pentru GPL, potrivit datelor prezentate de Peco Online.

Benzinăriile au respectat plafonarea adaosului la carburanți

Principalii operatori de pe piața carburanților au respectat, în perioada aprilie-iunie 2026, plafonarea adaosului comercial impusă de autorități, spune Consiliul Concurenței, precizând însă că sunt necesare clarificări pentru Petrotel-Lukoil, Lukoil România și Nis Petrol/Gazprom.

Principalii operatori de pe piața carburanților din România au respectat, în primăvară, prevederile privind plafonarea adaosului comercial, notează Consiliul Concurenței în analiza sa preliminară. Pentru companiile pentru care există date comparabile, marjele raportate în această perioadă nu au depășit nivelul mediu înregistrat în anul 2025. Consiliul Concurenței continuă verificările în cazul unor operatori pentru care datele transmise sunt incomplete sau prezintă neconcordanțe.  

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