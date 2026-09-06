Prețurile carburanților duminică, 6 septembrie. Unde găsesc șoferii cea mai ieftină benzină și motorină

Prețul benzinei s-a mai redus sâmbătă, 5 septembrie, în contextul în care, în unele județe, aceasta poate fi găsită la pompă și la mai puțin de 9,5 lei pe litru. Motorina, în schimb, se menține peste pragul de 10 lei pe litru.

Motorina și benzina sunt în constinuare scumpe Foto: Freepik

Peco Online arată că, cel mai mic preț al benzinei, 9.49 de lei, se găsește duminică, 6 septembrie, la Iernut, județul Mureș.

La Cluj-Napoca, benzina se vinde cu 9,69 lei/litru, iar la Timișoara-9,60 lei. În București, Iași Constanța prețul benzinei este de 9,73 lei.

Prețul motorinei, în schimb, este în schimb de peste 10 lei pe litru în majoritatea localităților țării, cea mai ieftină fiind în județul Mureș, mai exact în comuna Albești, unde un litru poate fi găsit la 9,96 lei.

În ceea ce privește GPL-ul, cele mai mici prețuri dintre marile orașe sunt în Cluj-Napoca, unde un litru costă 4,59 lei, și în București, unde prețul ajunge la 4,63 lei. În Constanța, GPL-ul se vinde cu 4,65 lei pe litru, iar în Timișoara și Iași, cu 4,67 lei pe litru.

Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 0,2%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 1,0 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile, arată site-ul citat.

În cazul motorinei, prețul mediu al unui litru s-a diminuat cu 6,8%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 37,0 lei mai puțin decât în urmă cu 30 de zile.

Creșterea prețurilor vine într-un moment în care autoritățile au redus deja acciza la motorină la nivelul maxim permis de lege.

Prețurile carburanților au crescut semnificativ în ultimii ani. În 2021, benzina costa în medie 5,69 lei pe litru, motorina 5,65 lei, iar GPL-ul aproximativ 3 lei. În 2022, prețurile medii au urcat la 7,35 lei pentru benzină, 8,07 lei pentru motorină și 4,04 lei pentru GPL.

În 2023, media a coborât la 6,75 lei pe litru pentru benzină și 7,18 lei pentru motorină. GPL-ul a ajuns la 3,59 lei pe litru.

În 2024, benzina s-a vândut în medie cu 7,13 lei pe litru, iar motorina cu 7,30 lei. În același an, GPL-ul a avut o medie de 3,47 lei pe litru. În 2025, prețurile medii au ajuns la 7,32 lei pentru benzină, 7,55 lei pentru motorină și 3,66 lei pentru GPL.

În 2026, media a crescut până la 8,62 lei pe litru pentru benzină, 9,12 lei pentru motorină și 4,25 lei pentru GPL, potrivit datelor prezentate de Peco Online.