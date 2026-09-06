 Prețurile carburanților duminică, 6 septembrie. Unde găsesc șoferii cea mai ieftină benzină și motorină | adevarul.ro
search
Duminică, 6 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Prețurile carburanților duminică, 6 septembrie. Unde găsesc șoferii cea mai ieftină benzină și motorină

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Prețul benzinei s-a mai redus sâmbătă, 5 septembrie, în contextul în care, în unele județe, aceasta poate fi găsită la pompă și la mai puțin de 9,5 lei pe litru. Motorina, în schimb, se menține peste pragul de 10 lei pe litru.

Stație de benzină și motorină
Motorina și benzina sunt în constinuare scumpe Foto: Freepik

Peco Online arată că, cel mai mic preț al benzinei, 9.49 de lei, se găsește duminică, 6 septembrie, la Iernut, județul Mureș. 

La Cluj-Napoca, benzina se vinde cu 9,69 lei/litru, iar la Timișoara-9,60 lei. În București, Iași Constanța prețul benzinei este de 9,73 lei.

Prețul motorinei, în schimb, este în schimb de peste 10 lei pe litru în majoritatea localităților țării, cea mai ieftină fiind în județul Mureș, mai exact în comuna Albești, unde un litru poate fi găsit la 9,96 lei.

În ceea ce privește GPL-ul, cele mai mici prețuri dintre marile orașe sunt în Cluj-Napoca, unde un litru costă 4,59 lei, și în București, unde prețul ajunge la 4,63 lei. În Constanța, GPL-ul se vinde cu 4,65 lei pe litru, iar în Timișoara și Iași, cu 4,67 lei pe litru.

Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 0,2%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 1,0 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile, arată site-ul citat.

În cazul motorinei, prețul mediu al unui litru s-a diminuat cu 6,8%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 37,0 lei mai puțin decât în urmă cu 30 de zile.

Creșterea prețurilor vine într-un moment în care autoritățile au redus deja acciza la motorină la nivelul maxim permis de lege.

Prețurile carburanților au crescut semnificativ în ultimii ani. În 2021, benzina costa în medie 5,69 lei pe litru, motorina 5,65 lei, iar GPL-ul aproximativ 3 lei. În 2022, prețurile medii au urcat la 7,35 lei pentru benzină, 8,07 lei pentru motorină și 4,04 lei pentru GPL.

În 2023, media a coborât la 6,75 lei pe litru pentru benzină și 7,18 lei pentru motorină. GPL-ul a ajuns la 3,59 lei pe litru.

În 2024, benzina s-a vândut în medie cu 7,13 lei pe litru, iar motorina cu 7,30 lei. În același an, GPL-ul a avut o medie de 3,47 lei pe litru. În 2025, prețurile medii au ajuns la 7,32 lei pentru benzină, 7,55 lei pentru motorină și 3,66 lei pentru GPL.

În 2026, media a crescut până la 8,62 lei pe litru pentru benzină, 9,12 lei pentru motorină și 4,25 lei pentru GPL, potrivit datelor prezentate de Peco Online.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
25 de ani de la 11 septembrie. Povestea „roșcatului” Abu Musab al-Suri: omul care l-a creat pe Bin Laden și a inspirat jihadul global
digi24.ro
image
Prima reacție a lui Putin după ce i-a primit pe emisarii lui Trump la Kremlin. Un ordin rapid a fost dat de liderul Rusiei
stirileprotv.ro
image
Ce s-a întâmplat cu sirianul traficant de persoane care a fugit în timpul percheziției, de sub nasul jandarmilor. Îl așteaptă vremuri grele
gandul.ro
image
NEWS ALERT. A fost CUTREMUR ÎN ROMÂNIA la primele ore ale dimineții! L-ai simțit?!
mediafax.ro
image
Transferul la FCSB de care Dan Petrescu nu vrea să audă! Gigi Becali nu ține cont
fanatik.ro
image
Elevii claselor a IX-a încep școala fără manuale. Mihai Dimian explică: „Nu sunt finalizate licitațiile”. Cu ce soluție vine ministrul
libertatea.ro
image
Cât de mult va ninge în această iarnă. Ce arată primele prognoze pe termen lung și care este influența fenomenului Super El Niño
digi24.ro
image
Prăbușire totală! Fostul golgeter brazilian a ajuns pe străzi, fiind victima dependenței de crack
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: ”copilul” lui Vladimir Putin a fost interzis!
digisport.ro
image
Cum se înțelege Irina Fodor cu fiica ei, Diana. Ce face vedeta când cele două se ceartă. „Are propriile argumente”
click.ro
image
VIDEO Un camion a fost blocat pe șine de bariere, dar șoferul n-a vrut să le spargă și nu a mai reușit să evite trenul
antena3.ro
image
Dezastru: Încă o fabrică se închide în România. Toţi cei 450 de angajaţi vor rămâne fără un loc de muncă
zf.ro
image
Cine este Ulrich Siegmnud, candidatul AfD supranumit de presă "cel mai periculos om din Germania"
observatornews.ro
image
Armina și Marcel și-au dat arama pe față la Insula Iubirii 2026. Producătorii i-au trimis acasă INSTANT
cancan.ro
image
Pensionar a primit o pensie de doar 4.100 lei. Nu i-au valorificat 17 ani de grupa a II-a. Ce poate face?
newsweek.ro
image
FOTO. Apariție incendiară a unei faimoase prezentatoare TV!
prosport.ro
image
Aparatul din casă care începe să consume masiv odată cu venirea toamnei. Cât adaugă lunar la factura de curent
playtech.ro
image
„Ai putea să lucrezi vreodată cu Gigi Becali?”. Dan Alexa a dat răspunsul instant
fanatik.ro
image
De ce stațiunile de pe litoralul românesc poartă nume de planete
ziare.com
image
Lovitură de teatru: ”copilul” lui Vladimir Putin a fost interzis!
digisport.ro
image
Unde învață copiii Mirelei Vaida. „Dacă mi-au venit acasă și cu o notă mai mică i-am lăsat în pace”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa din Roma a Prințului Marco și a Biancăi de la Insula Iubirii. Este decorată într-un stil chicios. Au ceas Rolex integrat în perete, tapet Gucci și perne Hermès
romaniatv.net
image
Pensii septembrie 2026. CNPP anunță când se fac plățile pe card și prin Poștă
mediaflux.ro
image
Supremația Chinei: BYD anunță recorduri, în timp ce VW dă afară 100.000 de oameni
gsp.ro
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit
actualitate.net
image
Fiica Oanei Roman, schimbată complet la 12 ani. Isabela a slăbit 8 kilograme după luni întregi de monitorizare. Ultima apariție a surprins-o chiar și pe mama ei: „Fata mea e mare”
actualitate.net
image
Unde învață copiii Mirelei Vaida. Prezentatoarea a dat din casă. „Sunt o femeie și o mamă mult mai slabă”
click.ro
image
Șerban și Vlad Huidu, în doliu după pierderea tatălui lor. „Am crezut că îl sun mai târziu”
click.ro
image
Zi mare pentru unul dintre nativi! Această zodie beneficiază de ajutorul divinității și primește vești nemaipomenite
click.ro
Catherine de Medici cu Nostradamus, profimedia 0333573081 jpg
Când soțul nu i-a mai oferit nopți fierbinți, pasionale, Regina ranchiunoasă l-a înlocuit cu ceva mai... ezoteric, ce avea să-i aducă mai târziu sfârșitul
okmagazine.ro
Regina Mary de Modena profimedia 0986621836 jpg
Regina a fost obligată să-și arate zona intimă! 70 de persoane o priveau și jumătate de țară o detesta
okmagazine.ro
Tanc sovietic BT-7, distrus de ofensiva germană
Stalin, Wehrmachtul și marea ofensivă care n-a mai avut loc
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„Am fost un sac de cartofi abandonat”. Jurnalista Adina Popescu, mărturii despre cele șase zile la Floreasca. Reacția spitalului
image
Unde învață copiii Mirelei Vaida. Prezentatoarea a dat din casă. „Sunt o femeie și o mamă mult mai slabă”

OK! Magazine

image
Regina a fost obligată să-și arate zona intimă! 70 de persoane o priveau și jumătate de țară o detesta