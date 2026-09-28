Donald Trump, acuzat de propagandă ilegală după difuzarea unui reclame finanţată cu bani publici

Preşedintele Donald Trump a fost acuzat luni de opoziţie că face propagandă ilegală după difuzarea duminică a unei reclame de televiziune în care apare liderul republican, plătită de guvern, la câteva săptămâni de alegerile cruciale de la jumătatea mandatului din Statele Unite.

Donald Trump, președinte SUA Foto: AFP

Preşedintele american apare într-un scurt clip alb-negru difuzat, potrivit presei americane, duminică în timpul meciurilor de fotbal american.

Cu o figură serioasă, Donald Trump merge tăcut în faţa camerei video printr-un coridor, în timp ce pe fundal se aud fragmente din discursuri în care îi atacă pe cei care susţin războiul, pe comunişti şi pe mondialişti.

La sfârşitul videoclipului, care durează 30 de secunde şi se deschide cu cuvintele „Aceasta este ultima bătălie", apare în partea de jos a ecranului următorul mesaj: „plătit de guvernul american", scrie Agerpres.

Donald Trump a mai difuzat acest clip în 2023 pe reţeaua sa Truth Social, dar atunci menţiona că a fost finanţat din fondurile sale de campanie.

Difuzarea acestui videoclip, cu doar câteva săptămâni înaintea alegerilor legislative de la jumătatea mandatului, a fost criticată puternic de opoziţie.

„Este ilegal ca guvernul să folosească banii contribuabililor americani pentru a finanţa reclame politice. (...) Este propagandă şi voi plătiţi factura", a declarat alesul democrat Mike Levin într-un mesaj video publicat luni pe X.

„Este propagandă. Este ilegal", a condamnat un senator al partidului de opoziţie, John Hickenlooper, într-un mesaj pe aceeaşi platformă.

Casa Albă a considerat că nu este vorba de o reclamă politică, a cărei finanţare este foarte strict reglementată, ci de un „anunţ de serviciu public", pe care guvernul are dreptul să îl difuzeze.

Videoclipul este „educativ şi patriotic", a precizat executivul într-un comunicat.

Un oficial american a adăugat că preşedintele Donald Trump nu se află pe buletine pentru alegerile legislative din această toamnă şi a considerat că videoclipul „nu îndeamnă la acţiune".

Preşedintele Trump i-a îndemnat recent pe alegători să considere „ca şi cum ar fi el însuşi candidat" la aceste alegeri de la jumătatea mandatului, care i-ar putea costa pe republicani controlul asupra Congresului.

Săptămâna trecută a mai circulat, cu aceeaşi menţiune, „plătită de guvernul american", o altă reclamă care lăuda realizările preşedintelui şi relua sloganul său „America nu va fi niciodată o ţară comunistă", în timp ce pe fundal se auzea o melodie care repetă „Love me"(„Iubeşte-mă").