 Guvernul schimbă ajutorul pentru transportatori. Cât vor primi pentru fiecare litru de motorină în funcție de reducerea accizei | adevarul.ro
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Guvernul schimbă ajutorul pentru transportatori. Cât vor primi pentru fiecare litru de motorină în funcție de reducerea accizei

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Guvernul a modificat, joi, schema de sprijin financiar destinată transportatorilor, astfel încât valoarea ajutorului acordat pentru motorina utilizată să fie ajustată în funcție de reducerea temporară a accizei la nivel național.

Cât vor primi transportatorii pentru fiecare litru de motorină în funcție de reducerea accizei.
Cât vor primi transportatorii pentru fiecare litru de motorină în funcție de reducerea accizei. Foto: Arhivă

În prezent, transportatorii beneficiază de un ajutor de 85 de bani pentru fiecare litru de motorină. În perioada în care piața țițeiului și a produselor petroliere se află în situație de criză, suma va fi însă diminuată proporțional cu reducerea accizei.

Concret, dacă acciza la motorină va fi redusă cu 15%, transportatorii vor primi un sprijin de 71 de bani pentru fiecare litru. În cazul unei reduceri a accizei cu 20%, ajutorul va ajunge la 57 de bani pe litru, iar pentru o reducere de 25%, suma restituită va fi de 43 de bani pe litru, potrivit TVR Info. 

Executivul susține că noul mecanism are rolul de a pune în acord reducerea accizei, aplicată tuturor consumatorilor, cu sprijinul financiar suplimentar destinat transportatorilor. În același timp, măsura trebuie să asigure respectarea pragului minim de impozitare stabilit prin legislația europeană.

Schimbarea este legată de mecanismul prevăzut de Legea nr. 162/2026, prin care acciza pentru motorina standard poate fi ajustată periodic în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor practicate la pompă.

Potrivit Guvernului, modificarea schemei nu elimină sprijinul acordat transportatorilor, ci îl adaptează în funcție de nivelul reducerii fiscale aplicate la nivel național. Executivul estimează că astfel poate fi limitat impactul eventualelor creșteri ale prețului motorinei asupra cheltuielilor de funcționare ale firmelor de transport.

„Măsura contribuie la menținerea predictibilității sprijinului acordat transportatorilor și la limitarea impactului creșterii prețurilor la motorină asupra costurilor de operare pe perioada situației de criză”, arată Executivul. 

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