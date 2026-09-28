La doar câteva zile după ce DIICOT a instituit sechestru asupra vilei lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, pe TikTok a apărut o campanie de strângere de bani pentru fostul candidat. Inițiatorii cer donații începând de la 1 euro pentru cumpărarea unei locuințe.

Călin Georgescu, cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Campania, intitulată „1 euro pentru Călin Georgescu”, este promovată printr-o serie de videoclipuri și mesaje distribuite pe rețelele sociale.

Într-unul dintre clipurile distribuite online, o persoană care poartă un tricou cu chipul lui Călin Georgescu îi îndeamnă pe susținători să contribuie financiar: „Fii primul care donează! Am deschis un cont pentru donații în sprijinul lui Călin Georgescu după ce casa i-a fost pusă sub sechestru. Oamenii de bine sunt rugați să mă contacteze în privat!”.

Apelul a stârnit și reacții din partea unor susținători ai lui Călin Georgescu. În comentariile de pe TikTok, mai multe persoane au spus că sunt dispuse să contribuie financiar.

„Și eu am 69 de ani și donez cu mare drag”, a scris una dintre persoane. Alte comentarii au fost: „O idee foarte bună. Și eu donez”, „Donez pentru președintele Călin Georgescu” și „Un cont unde să trimitem banii”.

Au existat, însă, și comentarii în care susținătorii au cerut prudență și verificarea contului în care ar urma să fie virați banii: „Nu se poate așa un cont privat fără să fie cunoscut public la nivel național. În acest fel îi putem crea probleme dânsului. Și eu voi dona o sumă substanțială, dacă vom fi siguri că banii ajung unde trebuie și nu creăm probleme mai mari.”

Călin Georgescu le-a transmis susținătorilor că nu acceptă donații și că nu are nevoie de ajutor financiar.

În mesajele distribuite online sunt solicitate contribuții de diferite valori, de la 1 euro până la sume de ordinul sutelor de euro. Unele relatări vorbesc despre contribuții de până la 1.000 de euro.

Piața Victoriei avertizează asupra campaniei

Pagina de Facebook-Piața Victoriei a reacționat la apariția campaniei și a lansat acuzații dure la adresa celor care solicită bani de la susținătorii lui Călin Georgescu.

Într-o postare intitulată „ATENȚIE! Cum fac bani oportuniștii pe spinarea naivilor lui Călin Georgescu. Escrocheria din spatele «chetei» de pe TikTok”, pagina susține că pe TikTok și în grupuri private de social media a fost declanșată o campanie de strângere de fonduri.

Piața Victoriei afirmă că susținătorii au fost îndemnați să contribuie inclusiv din salarii și pensii și pune sub semnul întrebării destinația banilor. Pagina vorbește despre o posibilă „escrocherie în cascadă”.

Ce spune DIICOT despre sechestrul asupra vilei

Procurorii DIICOT au instituit, la 24 septembrie 2026, sechestru asupra unui imobil din Mogoșoaia care îi aparține lui Călin Georgescu.

Călin Georgescu este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

„La data de 24 septembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unui imobil situat în comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, ce aparține inculpatului în vârstă de 64 de ani, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată”, a transmis Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Sechestrul este o măsură asigurătorie și nu înseamnă că fostul candidat trebuie să părăsească locuința.