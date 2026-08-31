 Prețurile carburanților luni, 31 august. Stațiile peco din țară cu cea mai ieftină benzină și motorină | adevarul.ro
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Prețurile carburanților luni, 31 august. Stațiile peco din țară cu cea mai ieftină benzină și motorină

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Prețurile benzinei și motorinei se mențin luni, 31 august, la niveluri similare celor din zilele precedente. Cel mai mic preț pentru un litru de benzină standard este de 9,29 lei și este înregistrat la o stație din județul Mureș.

Pompă benzină
Prețul carburanților s-a dus în sus Foto: Adevărul

În cazul motorinei standard, cel mai mic tarif este de 10,09 lei pe litru și este afișat la o stație din Albești, județul Mureș.

Motorina continuă să coste peste 10 lei pe litru. Printre orașele cu cele mai mici prețuri se numără Cluj-Napoca, cu 10,09 lei pe litru, Timișoara, cu 10,10 lei, precum și București, Iași și Constanța, unde litrul de motorină costă 10,14 lei, potrivit datelor Peco Online.

În ceea ce privește GPL-ul, prețurile sunt cuprinse între 4,59 și 4,62 lei pe litru. Cel mai mic tarif, de 4,59 lei, este înregistrat în Cluj-Napoca.

Cum au evoluat prețurile carburanților în ultimii cinci ani

Prețurile carburanților au crescut semnificativ în ultimii ani. În 2021, benzina costa în medie 5,69 lei pe litru, motorina 5,65 lei, iar GPL-ul aproximativ 3 lei.

În 2022, prețurile medii au urcat la 7,35 lei pentru benzină, 8,07 lei pentru motorină și 4,04 lei pentru GPL.

În 2023, media a coborât la 6,75 lei pe litru pentru benzină și 7,18 lei pentru motorină. GPL-ul a ajuns la 3,59 lei pe litru.

În 2024, benzina s-a vândut în medie cu 7,13 lei pe litru, iar motorina cu 7,30 lei. În același an, GPL-ul a avut o medie de 3,47 lei pe litru.

În 2025, prețurile medii au ajuns la 7,32 lei pentru benzină, 7,55 lei pentru motorină și 3,66 lei pentru GPL.

În 2026, media a crescut până la 8,62 lei pe litru pentru benzină, 9,12 lei pentru motorină și 4,25 lei pentru GPL, potrivit datelor prezentate de Peco Online.

Controale ANPC la stațiile de carburanți

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a început controalele în stațiile de carburanți din țară, pe fondul prețurilor ridicate la benzină și motorină. Inspectorii urmăresc adaosurile comerciale practicate de operatori și modul în care au fost modificate prețurile de la o zi la alta.

ANPC anunță că verificările au ca scop respectarea prevederilor Legii nr. 162/2026 și analiza evoluției prețurilor carburanților. „Prețul combustibililor ne «arde» la buzunar pe toți”, a transmis instituția într-o postare pe Facebook, precizând că inspectorii verifică inclusiv modul în care sunt stabilite prețurile zilnice.  

În cazul în care sunt descoperite încălcări ale legislației, amenzile pot ajunge până la 500.000 de lei. ANPC a precizat că rezultatele analizei urmează să fie stabilite după finalizarea procedurii.

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