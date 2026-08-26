 Prețurile carburanților miercuri, 26 august. Stațiile peco din țară cu cea mai ieftină benzină și motorină | adevarul.ro
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Prețurile carburanților miercuri, 26 august. Stațiile peco din țară cu cea mai ieftină benzină și motorină

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Prețurile benzinei și motorinei se mențin miercuri, 26 august, la cele similare din zilele precedente. Cel mai mic preț pentru un litru de benzină este înregistrat în județul Sălaj, unde șoferii plătesc 9,48 de lei.

Prețurile carburanților miercuri, 26 august.
Prețurile carburanților miercuri, 26 august. Foto: Mediafax

La nivel național, cel mai mic preț pentru benzina standard este de 9,48 lei/litru. Acesta este disponibil la o stație Socar din județul Sălaj. 

Pentru motorina standard, cel mai mic tarif este de 10,09 lei/litru și este afișat la o stație DHR din Cluj Napoca. 

Potrivit Peco Online, prețul motorinei se menține la peste 10 lei litrul, cele mai mici prețuri regăsindu-se în Cluj Napoca-10,09, Timișoara-10,10, București, Iași, Constanța, unde litrul costă 10,14 lei.

În ceea ce privește GPL-ul, prețurile variază între 4,59 și 4,62 lei pe litru, cel mai mic tarif fiind în Cluj-Napoca.

Evoluția prețurilor în ultimii cinci ani

În 2021, prețul mediu al benzinei era de 5,69 lei pe litru, iar cel al motorinei, de 5,65 lei. Pentru GPL, șoferii plăteau în medie 3 lei pe litru.

Un an mai târziu, în 2022, prețurile medii au crescut la 7,35 lei pentru benzină, 8,07 lei pentru motorină și 4,04 lei pentru GPL. În 2023, benzina costa în medie 6,75 lei pe litru, motorina 7,18 lei, iar GPL-ul 3,59 lei.

În 2024, prețurile medii au crescut, din nou, la 7,13 lei pentru benzină, 7,30 lei pentru motorină. GPL-ul scăzuse la 3,47 lei. În 2025, acestea au ajuns la 7,32 lei, 7,55 lei și, respectiv, 3,66 lei.

În 2026, prețul mediu este de 8,62 lei pentru un litru de benzină, 9,12 lei pentru un litru de motorină și 4,25 lei pentru un litru de GPL.

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