Traian Băsescu îi dă doar 1% șanse guvernului Mureșan. De ce nu vede rostul unei sesizări PNL la CCR pentru alegeri anticipate

Fostul președinte Traian Băsescu consideră că guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan are șanse foarte mici să primească votul de învestitură al Parlamentului. Băsescu estimează că probabilitatea ca Executivul să treacă este de doar 1% și susține că actuala criză politică ar putea duce, în cele din urmă, la alegeri anticipate.

Fostul președinte Traian Băsescu Foto: Inquam Photos

Traian Băsescu a declarat, la B1 TV, că șansele cabinetului Mureșan au fost reduse încă de la început.

„Șansele sunt minime și minime au fost de la bun început. Marele merit al acestei echipe guvernamentale și al premierului desemnat este că încearcă să rupă un blocaj care vizează alegerile anticipate. Stăm cu un guvern căzut de cinci luni. Este de neconceput așa ceva. Trebuie rezolvată problema într-un fel sau altul”, a declarat fostul președinte.

Fostul șef al statului a fost tranșant în privința votului din Parlament, afirmând că vede șanse extrem de mici ca Executivul propus de Siegfried Mureșan să primească sprijinul necesar.

„1% sunt șanse să treacă guvernul Mureșan. Doar 1%, 99% sunt să nu treacă”, a afirmat Traian Băsescu.

Băsescu, despre alegerile anticipate

Traian Băsescu consideră că, în cazul în care nu se va reuși formarea unei majorități nici după noi nominalizări, România ar putea ajunge la alegeri anticipate.

„Nici eu nu exclud posibilitatea altor nominalizări. Nu sunt un adept fără rezerve al alegerilor anticipate. Numai că dacă joaca va continua tot așa, nu reușim să facem o majoritate, va trebui până la urmă să mergem la popor că nu avem altă soluție”, a spus fostul președinte.

În același timp, Băsescu a criticat faptul că, în opinia sa, nominalizarea unui premier a venit prea târziu. El a susținut că președintele Nicușor Dan ar fi putut face o nominalizare încă de acum trei luni, când existau propunerile pentru Siegfried Mureșan și Sorin Grindeanu.

„Ori aveam guvern, ori eram în alegeri anticipate până la ora asta. Dar așa stăm pe loc cu un guvern care nu poate lua decizii, nu poate face rectificarea bugetară, nu poate face bugetul pe 2027”, a afirmat Băsescu.

Ce spune despre sesizarea CCR

Fostul președinte a comentat și posibilitatea ca PNL să sesizeze Curtea Constituțională în cazul în care guvernul Mureșan este respins, iar președintele nu convoacă alegeri anticipate.

Băsescu consideră că o astfel de sesizare nu ar putea produce efectul dorit de liberali, deoarece dizolvarea Parlamentului este, potrivit interpretării sale, o atribuție a președintelui.

„Nu pot să obțină nimic prin Curtea Constituțională pentru că în Constituție dizolvarea Parlamentului este un atribut unic al președintelui. Nu poate fi substituit de nimic altceva, nici de judecătorii Curții Constituționale”, a declarat el.

Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru a anunțat la „Interviurile Adevărul” că liberalii iau în calcul sesizarea CCR dacă Executivul Mureșan este respins de Parlament, iar Nicușor Dan nu convoacă alegeri anticipate.

Muraru a precizat că PNL nu susține suspendarea președintelui, ci dorește ca CCR să se pronunțe asupra unui posibil conflict constituțional