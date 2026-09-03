Prețurile carburanților joi, 3 septembrie: Benzina se apropie de 9,50 lei, iar motorina rămâne sub pragul de 10 lei

Prețul carburanților a rămas relativ stabil joi, 3 septembrie, față de ziua precedentă, motorina fiind astfel, pentru încă o zi, sub pragul de 10 lei pe litru.

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Potrivit Peco Online, benzina se găsește la un preț minim de 9,48 lei pe litru, în timp ce prețul mediu este de aproximativ 9,52 lei. În cazul motorinei, prețul mediu este de 9,97 lei pe litru, iar cele mai mici prețuri, de 9,96 lei, se regăsesc în județele Cluj și Constanța.

Site-ul citat precizează că, față de luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 1,2%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 5,5 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

În cazul motorinei, prețul mediu al unui litru s-a diminuat cu 5,4%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 29,0 lei mai puțin decât în urmă cu 30 de zile.

În ceea ce privește GPL-ul, prețurile sunt cuprinse între 4,59 și 4,64 lei pe litru. Cel mai mic tarif, de 4,59 lei, este înregistrat în Cluj-Napoca.

Prețurile carburanților au crescut semnificativ în ultimii ani. În 2021, benzina costa în medie 5,69 lei pe litru, motorina 5,65 lei, iar GPL-ul aproximativ 3 lei. În 2022, prețurile medii au urcat la 7,35 lei pentru benzină, 8,07 lei pentru motorină și 4,04 lei pentru GPL.

În 2023, media a coborât la 6,75 lei pe litru pentru benzină și 7,18 lei pentru motorină. GPL-ul a ajuns la 3,59 lei pe litru.

În 2024, benzina s-a vândut în medie cu 7,13 lei pe litru, iar motorina cu 7,30 lei. În același an, GPL-ul a avut o medie de 3,47 lei pe litru. În 2025, prețurile medii au ajuns la 7,32 lei pentru benzină, 7,55 lei pentru motorină și 3,66 lei pentru GPL.

În 2026, media a crescut până la 8,62 lei pe litru pentru benzină, 9,12 lei pentru motorină și 4,25 lei pentru GPL, potrivit datelor prezentate de Peco Online.