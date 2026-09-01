 Motorina s-a ieftinit cu doar 17 bani după reducerea accizei. Șoferii ar fi trebuit să plătească cu 85 de bani mai puțin | adevarul.ro
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Motorina s-a ieftinit cu doar 17 bani după reducerea accizei. Șoferii ar fi trebuit să plătească cu 85 de bani mai puțin

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Motorina s-a ieftinit cu doar 17 bani pe litru după reducerea cu 25% a accizei, intrată în vigoare la 1 septembrie. Scăderea este mult sub reducerea de aproximativ 85 de bani pe litru care ar fi rezultat dacă diminuarea accizei s-ar fi transmis integral în prețul plătit de consumatori.

Benzinărie Lukoil
Motorina s-a ieftinit cu doar 17 bani. Lukoil are cele mai mari prețuri Foto: Shutterstock

Cu o zi înainte de reducerea accizei, luni, 31 august, după prânz, motorina standard costa 10,14 lei/litru la Petrom și Socar, în timp ce Rompetrol, OMV și Mol afișau un preț de 10,20 lei/litru. La Lukoil, prețul era de 10,40 lei/litru.

Marți, 1 septembrie, prețurile au coborât cu aproximativ 17 bani pe litru:

  • Petrom și Socar: de la 10,14 la 9,97 lei/litru
  • Rompetrol, OMV și Mol: de la 10,20 la 10,03 lei/litru
  • Lukoil: de la 10,40 la 10,23 lei/litru

Astfel, reducerea observată la pompă este de 17 bani/litru la toate rețelele monitorizate.

Reducerea de aproximativ 17 bani/litru este mult sub impactul fiscal teoretic al scăderii accizei. Asta nu înseamnă automat o practică ilegală, dar arată că beneficiul nu pare să fi ajuns integral la consumator în prima zi. În energie, prețul final depinde de cotații, curs, stocuri și politici comerciale, însă o diferență atât de mare justifică monitorizarea atentă a pieței de către autorități”, a declarat pentru „Adevărul” expertul în energie Silviu Gresoi.

Acciza ar fi trebuit să reducă prețul cu circa 85 de bani

Reducerea accizei la motorină cu 25% ar fi trebuit să aibă un efect mult mai mare asupra prețului final, de aproximativ 85 de bani pe litru, dacă întreaga diminuare a taxării s-ar fi transmis consumatorului.

În realitate, în prima zi de aplicare a noii accize, prețurile monitorizate au scăzut cu doar 17 bani.

Diferența este semnificativă: reducerea efectivă reprezintă aproximativ 20% din reducerea de circa 85 de bani care ar fi rezultat din transferarea integrală a diminuării accizei în prețul de la pompă.

Gresoi: „Există un risc real ca o parte din beneficiul fiscal să nu ajungă la consumator”

Expertul în energie Silviu Gresoi spune că o eventuală majorare a prețului înainte de intrarea în vigoare a reducerii accizei trebuie analizată în raport cu evoluția costurilor și a marjelor comerciale.

„Din punct de vedere economic, o majorare de preț aplicată chiar înainte de intrarea în vigoare a unei reduceri de acciză ridică semne serioase de întrebare.

Nu putem califica automat situația drept speculă fără analiza costurilor, stocurilor și marjelor comerciale, dar există un risc real ca o parte din beneficiul fiscal să nu ajungă la consumator, ci să fie absorbit în preț.

De aceea, controalele ANPC sunt justificate, iar analiza Consiliului Concurenței ar fi esențială pentru a vedea dacă vorbim despre simple ajustări comerciale sau despre un comportament coordonat/abuziv pe piață”, a declarat Gresoi.

Întrebat cum este posibil ca beneficiul real al reducerii accizei să nu se vadă în prețul motorinei, expertul a explicat că prețul final nu este determinat exclusiv de nivelul accizei.

„Reducerea accizei nu se vede automat la pompă dacă, în aceeași perioadă, crește prețul de bază sau marja comercială.

Prețul final include acciză, TVA, costul carburantului, transport, curs valutar și marja benzinăriei. Dacă acciza scade, dar comerciantul majorează restul componentelor, reducerea poate fi anulată parțial sau chiar total.

De aceea trebuie comparate prețurile înainte și după măsură, împreună cu evoluția costurilor reale”, a declarat Silviu Gresoi pentru „Adevărul”.

Cât plătește acum un șofer

După modificarea prețurilor, motorina standard se vinde la marile rețele monitorizate cu prețuri cuprinse între 9,97 și 10,23 lei/litru.

La un rezervor de 50 de litri, reducerea de 17 bani pe litru înseamnă o economie de aproximativ 8,50 lei la un plin.

Dacă reducerea de aproximativ 85 de bani pe litru s-ar fi transmis integral, economia pentru același rezervor ar fi fost de circa 42,50 lei.

Diferența dintre cele două situații este, astfel, de aproximativ 34 de lei la un rezervor de 50 de litri.

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