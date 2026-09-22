Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina, care supraveghează cercetările poliției judiciare în cazul osemintelor descoperte într-o criptă falsă din cimitirul Strehareți din Slatina, infirmă că s-ar fi ridicat de către anchetatori și cadavre nedescompuse din perioada COVID.

Primii saci cu oseminte au fost descoperiți în 16 septembrie 2026 Foto: Mario De Mezzo

Ancheta în cazul zecilor de saci cu oseminte descoperite în Cimitirul Strehareți din Slatina, într-o criptă falsă, continuă, Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina, care supraveghează cercetările în acest caz, venind, marți, 22 septembrie 2026, cu precizări. Comunicarea vine după ce primarul municipiului, Mario De Mezzo, a acuzat, luni, într-o conferință de presă desfășurată în cimitir, tergiversarea cercetărilor și a afirmat că, deși descoperirea a fost făcută în cursul săptămânii trecute, până luni, 21 septembrie 2026, nu s-ar fi audiat martori. Tot edilul a mai afirmat că printre sacii cu oseminte găsiți în cripta falsă se aflau și saci din plastic, similari celor folosiți în perioada COVID pentru înmormântarea cadavrelor, și că acești saci ar fi fost inscripționați cu data morții.

S-au descoperit rămășițe umane provenind de la aproximativ 23 de persoane

„La data de 17.09.2026, pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina a fost înregistrat un dosar penal ca urmare a sesizării organelor de poliţie din data de 16.09.2026, în cauză efectuându-se cercetări in rem sub aspectul săvârșirii infracțiunii de profanare de cadavre sau morminte, faptă prevăzută si pedepsită de art. 383 alin. (1) si (2) din Codul penal.

Cercetările sunt efectuate de către organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare din cadrul Poliţiei Municipiului Slatina, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina.

În fapt, la data de 16.09.2026, organele de poliție au fost sesizate prin SNUAU 112 cu privire la faptul că, în Cimitirul Ortodox Strehareț din municipiul Slatina, o echipă de muncitori a descoperit în sol mai multe oseminte care par a fi de origine umană. Organele de poliție din cadrul Poliției Municipiului Slatina s-au deplasat la fața locului și, în continuarea verificărilor, au identificat în sol rămășițe umane provenind de la aproximativ 23 de persoane, depozitate în saci de rafie de culoare albă şi neagră”, au comunicat reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina.

Procurorii mai precizează că s-au efectuat cercetările la fața locului și că se continuă demersurile pentru stabilirea situației de fapt și administrarea mijloacelor de probă și pentru lămurirea tuturor împrejurărilor cauzei, inclusiv privind proveniența osemintelor și respectarea procedurilor legale referitoare la eventuale exhumări anterioare.

„Până în prezent au fost audiate patru persoane, urmând să fie identificate și audiate și alte peroane în vederea lămuririi cauzei”, se mai menționează în comunicat.

Deși precizează că în această etapă a anchetei penale nu pot fi făcute publice alte date sau probe din dosar, procurorii transmit clarificări legate de informațiile privind descoperirea de saci în care ar fi fost înmormântați decedați în perioada epidemiei de COVID-19.

„Raportat la informațiile apărute în spaţiul public potrivit cărora ar fi fost descoperite cadavre nedescompuse, că acestea ar proveni din perioada COVID-19 sau că sacii în care se aflau osemintele ar fi avut menționată data înhumării, precizăm că toate aceste aspecte nu corespund realității”, mai spun procurorii.

Misterul gropii comune rămâne

Deocamdată instituțiile de cercetare penală nu au oferit o explicație care să fi rezultat din cercetări cu privire la faptul că, într-o singură criptă, s-au găsit zeci de saci cu oseminte. Atât regulamentul cimitirului, cât și legislația, prevăd că în cazul deshumării pentru a elibera un loc de veci (deshumare care, după caz, poate presupune obținerea unor avize etc.), osemintele deshumate trebuie reînhumate. Conform regulamentului cimitirului, reînhumarea ar fi trebuit făcută într-o nișă cu dimensiunile de 0,50 × 0,50 metri, amenajată special pentru reînhumare în același loc de veci.

Cimitirul public din Slatina a fost, vreme de peste zece ani, în administrația unei firme private, la începutul lunii septembrie acesta reintrând în administrarea Primăriei Slatina, în urma unei hotărâri judecătorești. Primăria se judecă în continuare în instanță cu firma privată care a contestat anularea contractului de concesiune.