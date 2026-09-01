 Mirajul ieftinirii la pompă de la 1 septembrie: Cum pot benzinăriile să „înghită” reducerea de acciză și ce arată analiza costurilor | adevarul.ro
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Analiză Mirajul ieftinirii la pompă de la 1 septembrie: Cum pot benzinăriile să „înghită” reducerea de acciză și ce arată analiza costurilor

Analize Adevărul
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Motorina standard beneficiază, de la 1 septembrie, de o nouă reducere a accizei, după diminuarea aplicată în a doua jumătate a lunii august. Reducerea ajunge la 25% în perioada 1-15 septembrie, prețul motorinei putând să scadă cu 85 de bani. Expertul în energie Silviu Gresoi atrage atenția că există riscul ca reducerea accizei să nu se reflecte automat și integral în prețul plătit la pompă.

Pompă de carburanți
Acciza motorinei se reduce cu 25% de la 1 septembrie Foto: arhivă

De la 1 septembrie, reducerea temporară a accizei pentru motorina standard crește de la 20% la 25%. Măsura se aplică în perioada 1-15 septembrie 2026.

Acciza va fi redusă cu 701,07 lei pentru 1.000 de litri, ceea ce înseamnă aproximativ 70 de bani pe litru fără TVA și circa 85 de bani pe litru cu TVA inclus. Nivelul efectiv al accizei va ajunge la 2.103,22 lei pentru 1.000 de litri.

Este a doua reducere consecutivă a accizei la motorină. De la 16 august, aceasta a fost diminuată cu 20%, iar efectul reducerii a fost de aproximativ 68 de bani pe litru, cu TVA inclus.

Înainte de aplicarea măsurii din august, prețul mediu al motorinei standard era de aproximativ 10,74 lei pe litru. Imediat după reducerea accizei, prețul a coborât la circa 10,10 lei pe litru.

Ulterior, motorina s-a scumpit din nou cu aproximativ 13-15 bani pe litru, până la circa 10,23 lei. Chiar și după această creștere, prețul mediu a rămas cu aproximativ 50-53 de bani pe litru sub nivelul de dinaintea reducerii accizei.

Gresoi: „Există un risc real ca o parte din beneficiul fiscal să nu ajungă la consumator”

Expertul în energie Silviu Gresoi a explicat pentru „Adevărul” că o eventuală majorare a prețului înainte de intrarea în vigoare a reducerii accizei trebuie analizată în raport cu evoluția costurilor și a marjelor comerciale.

„Din punct de vedere economic, o majorare de preț aplicată chiar înainte de intrarea în vigoare a unei reduceri de acciză ridică semne serioase de întrebare.

Nu putem califica automat situația drept speculă fără analiza costurilor, stocurilor și marjelor comerciale, dar există un risc real ca o parte din beneficiul fiscal să nu ajungă la consumator, ci să fie absorbit în preț.

De aceea, controalele ANPC sunt justificate, iar analiza Consiliului Concurenței ar fi esențială pentru a vedea dacă vorbim despre simple ajustări comerciale sau despre un comportament coordonat/abuziv pe piață”, a declarat Gresoi.

Întrebat cum este posibil ca beneficiul real al reducerii accizei să nu se vadă în prețul motorinei, Gresoi a explicat:

„Reducerea accizei nu se vede automat la pompă dacă, în aceeași perioadă, crește prețul de bază sau marja comercială.

Prețul final include acciză, TVA, costul carburantului, transport, curs valutar și marja benzinăriei. Dacă acciza scade, dar comerciantul majorează restul componentelor, reducerea poate fi anulată parțial sau chiar total.

De aceea trebuie comparate prețurile înainte și după măsură, împreună cu evoluția costurilor reale”.

ANPC a început să amendeze benzinăriile

În ultimele zile, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a desfășurat controale în benzinăriile din întreaga țară, după creșterile de prețuri înregistrate la carburanți.

Inspectorii verifică atât momentul în care sunt modificate prețurile, cât și adaosurile comerciale practicate de operatori.

Potrivit regulilor introduse prin Legea nr. 162/2026, operatorii pot majora prețul carburantului cel mult o singură dată într-o zi, iar majorarea trebuie făcută până la ora 12:00. Prețurile pot fi însă reduse de mai multe ori în aceeași zi.

Președintele ANPC, Csaba Lajos Békési, a declarat că inspectorii au descoperit numeroase nereguli și că mai mulți operatori economici au fost sancționați.

Pentru majorarea prețului după ora 12:00, amenda pornește de la 100.000 de lei. În cazul acestor prevederi speciale nu poate fi aplicat avertismentul și nici mecanismul prin care se achită jumătate din valoarea minimă a amenzii.

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ANPC verifică separat și adaosurile comerciale. Inspectorii analizează datele operatorilor pentru o perioadă de trei luni și le compară cu adaosul mediu practicat de fiecare companie în anul 2025.

În cazul depășirii limitei stabilite de lege, amenzile pot ajunge la 1%-2% din cifra de afaceri. Pentru marii distribuitori de carburanți, sancțiunile pot însemna câteva milioane de lei.

Ce a constatat Consiliul Concurenței în urma analizei pieței

Consiliul Concurenței a anunțat, pe 25 august, că principalii operatori de pe piața carburanților au respectat, în perioada aprilie-iunie 2026, plafonarea adaosului comercial impusă de autorități.

În cazul companiilor pentru care există date comparabile, marjele raportate pentru această perioadă nu au depășit nivelul mediu înregistrat în anul 2025.

În cazul principalilor producători și distribuitori incluși în Monitorul Prețurilor, respectiv OMV Petrom, Rompetrol, MOL România și Socar România, datele analizate până acum nu indică marje mai mari în perioada aprilie-iunie decât cele aferente anului 2025.

Pentru Petrotel-Lukoil, Lukoil România și Nis Petrol/Gazprom sunt necesare clarificări suplimentare. Consiliul Concurenței a identificat informații incomplete sau neconcordanțe în datele raportate de acești operatori.

În total, analiza preliminară a identificat 65 de situații în care valorile raportate pentru perioada din 2026 apar mai mari decât nivelul de referință din 2025, pentru cel puțin unul dintre produsele sau canalele de comercializare analizate. Aceste situații nu reprezintă, în această etapă, constatări finale privind încălcarea plafonării.

Consiliul Concurenței continuă verificările împreună cu ANAF și solicită informații suplimentare acolo unde este necesar.

Cum a evoluat prețul motorinei după prima reducere a accizei

Separat de analiza privind plafonarea adaosului comercial, Consiliul Concurenței monitorizează evoluția prețurilor carburanților, constatând că, după reducerea accizei de la 16 august, prețul mediu al motorinei standard a coborât de la aproximativ 10,74 lei pe litru la circa 10,10 lei pe litru.

Ulterior, prețul a crescut cu aproximativ 13-15 bani pe litru, până la aproximativ 10,23 lei pe litru.

Chiar și după această revenire, motorina a rămas cu aproximativ 50-53 de bani pe litru mai ieftină decât înainte de reducerea accizei.

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a precizat că evoluția prețului motorinei nu este determinată exclusiv de cotația țițeiului. Sunt relevante și cotațiile produselor rafinate, disponibilitatea motorinei și problemele de aprovizionare.

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România, aproape de media UE la prețul motorinei

Pe 17 august, motorina cu taxe costa în medie 2,030 euro pe litru în România, față de 2,033 euro pe litru, media Uniunii Europene.

Între 10 și 17 august, prețul motorinei din România a crescut cu aproximativ 1%. În alte 16 state membre, creșterile au fost mai mari, ajungând în unele cazuri până la 9%.

Diferența este mai mare în cazul prețurilor fără taxe. Motorina costa în România aproximativ 1,142 euro pe litru fără taxe, cu circa 6% sub media UE, de 1,210 euro pe litru.

În cazul benzinei, prețul cu taxe era cu aproximativ 6% sub media europeană, iar prețul fără taxe era cu circa 8% mai mic.

Pe 24 august, prețul mediu al benzinei standard în România era de aproximativ 9,55 lei pe litru.

De la 1 septembrie, reducerea temporară a accizei la motorina standard ajunge la 25%. Efectul acestei măsuri asupra prețului final va depinde și de evoluția celorlalte componente ale prețului la pompă.

Luni, 31 august, după ora prânzului, cu o zi înainte de reducerea accizei la motorină, Petrom și Socar afișau un preț de 10,14 lei pentru motorina standard, Rompetrol, OMV și Mol – 10,2 lei/litru, iar Lukoil – 10,4 lei/litru.

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