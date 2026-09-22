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Președintele american Donald Trump nu a putut fi auzit clar în timpul unei conferințe de presă desfășurate luni chiar la Casa Albă, după ce marile televiziuni americane au suspendat furnizarea imaginilor comune pentru evenimentele prezidențiale. Înregistrarea pusă la dispoziție de administrație nu avea un semnal audio utilizabil.



Situația a apărut după ce administrația Trump a interzis accesul jurnaliștilor de la CNN, MS NOW și Politico în complexul Casei Albe. Președintele american a anunțat vineri măsura, acuzând cele trei organizații de presă că difuzează „fake news”. Jurnaliștii celor trei instituții au fost ulterior împiedicați să intre în incinta Casei Albe, potrivit Axios.

În replică, ABC News, CBS News, NBC News, Fox News și CNN, televiziuni care asigură prin rotație imaginile video pentru pool-ul de presă al Casei Albe, au anunțat luni că nu vor furniza semnalul comun. Rețelele au transmis că publicul are un interes ridicat în a primi informații independente și că administrația nu ar trebui să limiteze accesul unei organizații de presă din cauza relatărilor sale.

Ce este pool-ul de presă al Casei Albe

Pool-ul de presă este format dintr-un grup restrâns de jurnaliști care acoperă evenimentele președintelui în situațiile în care nu există suficient spațiu pentru întreaga presă. Aceștia furnizează celorlalte redacții materiale foto, video și audio de la evenimentele prezidențiale.

Sistemul permite astfel organizațiilor media care nu pot avea un reporter prezent la fața locului să relateze despre activitatea președintelui pe baza imaginilor și informațiilor transmise de echipa aflată în pool.

Luni, însă, lipsa semnalului furnizat de televiziunile din pool a devenit vizibilă chiar în timpul conferinței lui Trump, când înregistrarea transmisă de Casa Albă nu a avut un sunet suficient de bun pentru ca declarațiile președintelui să poată fi urmărite clar.

Consecințele se pot extinde și la alte evenimente prezidențiale. Axios relatează că pool-ul nu urma să furnizeze o cameră pentru deplasarea lui Trump la Adunarea Generală a ONU, deși evenimentele oficiale organizate de Națiunile Unite vor putea fi urmărite prin propriile camere ale ONU.

CNN, MS NOW și Politico au dat în judecată administrația Trump

Disputa dintre Casa Albă și cele trei organizații media a ajuns în instanță. CNN, MS NOW și Politico au depus luni o acțiune în justiție împotriva lui Trump și a administrației sale, susținând că retragerea accesului încalcă drepturile garantate de Primul Amendament al Constituției SUA.

Casa Albă își apără decizia. Un purtător de cuvânt al administrației a declarat pentru Axios că organizațiile pe care Trump le consideră „fake news” nu pot pretinde un loc în Biroul Oval și că acestea își pot continua activitatea jurnalistică din afara complexului prezidențial.

Trump a susținut, la rândul său, că măsura nu reprezintă un atac la adresa presei libere, ci vizează ceea ce el numește „fake news”.