Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a început controalele în stațiile de carburanți din țară, pe fondul prețurilor ridicate la benzină și motorină. Inspectorii urmăresc adaosurile comerciale practicate de operatori și modul în care au fost modificate prețurile de la o zi la alta.

ANPC a început controalele în benzinării. Inspectorii verifică prețurile și adaosurile comerciale Foto: Arhivă

ANPC anunță că verificările au ca scop respectarea prevederilor Legii nr. 162/2026 și analiza evoluției prețurilor carburanților. „Prețul combustibililor ne «arde» la buzunar pe toți”, a transmis instituția într-o postare pe Facebook, precizând că inspectorii verifică inclusiv modul în care sunt stabilite prețurile zilnice.

Autoritatea anunțase anterior că va analiza evoluția prețurilor și a adaosurilor comerciale practicate de companiile din domeniu. Verificările vizează o perioadă de trei luni, iar operatorii economici trebuie să furnizeze lunar informațiile solicitate de ANPC.

În cazul în care sunt descoperite încălcări ale legislației, amenzile pot ajunge până la 500.000 de lei. ANPC a precizat că rezultatele analizei urmează să fie stabilite după finalizarea procedurii.

Benzina și motorina se mențin la prețuri ridicate

Între timp, prețurile carburanților au rămas ridicate și duminică, 30 august. În București, benzina standard se vindea cu aproximativ 9,51 lei pe litru, în timp ce motorina ajungea la 10,14 lei pe litru.

În Cluj-Napoca, un litru de benzină costa aproximativ 9,49 lei, iar motorina standard 10,09 lei. La Iași și Constanța, prețurile erau similare celor din Capitală.

Cele mai mici valori dintre marile orașe menționate se regăseau la Timișoara, unde benzina standard costa aproximativ 9,48 lei pe litru, iar motorina 10,10 lei. La nivel național, prețul mediu pentru un litru de GPL era de aproximativ 4,60 lei.