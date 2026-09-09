Prețul gramului de aur, 9 septembrie 2026. Aurul s-a ieftinit cu aproape 2 lei

Prețul gramului de aur a scăzut miercuri, 9 septembrie 2026, potrivit cotației anunțate de Banca Națională a României (BNR). Un gram de aur a ajuns la 638,2649 lei, după ce în ședința precedentă fusese cotat la 640,2108 lei.

Aurul s-a ieftinit cu aproape 2 lei Foto: Profimedia

Banca Națională a României a stabilit pentru miercuri, 9 septembrie, un preț de 638,2649 lei pentru un gram de aur, în scădere cu 1,9459 lei față de ziua precedentă. Marți, 8 septembrie, gramul de aur era cotat la 640,2108 lei.

Cotația aurului a scăzut și față de ultima ședință de tranzacționare din săptămâna precedentă. Vineri, 4 septembrie, un gram de aur era evaluat de BNR la 649,5183 lei, astfel că valoarea stabilită miercuri este cu 11,2534 lei mai mică.

În ultimele ședințe, prețul aurului a avut o evoluție descendentă. Luni, 7 septembrie, gramul de aur era cotat la 640,5521 lei, în timp ce marți, 8 septembrie, valoarea a coborât la 640,2108 lei. Miercuri, 9 septembrie, cotația a ajuns la 638,2649 lei.

Evoluția prețului aurului

9 septembrie 2026: 638,2649 lei/gram

8 septembrie 2026: 640,2108 lei/gram

7 septembrie 2026: 640,5521 lei/gram

4 septembrie 2026: 649,5183 lei/gram

Față de valoarea înregistrată vineri, 4 septembrie, prețul gramului de aur este miercuri, 9 septembrie, cu 11,2534 lei mai mic. În raport cu ședința precedentă, scăderea este de 1,9459 lei.

Cotația gramului de aur comunicată de BNR este exprimată în lei și se referă la un gram de aur fin. Valoarea este actualizată în fiecare zi în care Banca Națională publică noile cotații și poate varia în funcție de evoluția prețului aurului pe piețele internaționale și de modificările cursului valutar.

Pentru cei care urmăresc evoluția aurului ca reper pentru economii sau investiții, cotația BNR oferă un indicator al valorii metalului prețios exprimată în moneda națională. Aceasta nu trebuie însă confundată cu prețul efectiv de cumpărare sau de vânzare practicat pe piață.

Prețul la care aurul poate fi cumpărat sau vândut de persoane fizice poate fi diferit de cotația BNR, în funcție de comerciant, forma în care este tranzacționat aurul și condițiile operațiunii.