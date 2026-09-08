 Prețul gramului de aur, 8 septembrie 2026. Aurul s-a ieftinit puțin | adevarul.ro
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Prețul gramului de aur, 8 septembrie 2026. Aurul s-a ieftinit puțin

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Prețul gramului de aur a scăzut marți, 8 septembrie 2026, potrivit cotației anunțate de Banca Națională a României (BNR). Un gram de aur a ajuns la 640.2108 lei, după ce în ședința precedentă fusese cotat la 640.5521 lei.

Lingouri de aur
Aurul s-a ieftinit infim față de luni Foto: arhivă

Banca Națională a României a stabilit pentru marți, 8 septembrie, un preț de 640.2108 lei pentru un gram de aur, în scădere cu 0.3413 lei față de ziua precedentă, când gramul de aur era cotat la 640.5521 lei.

Cotația aurului a scăzut și față de ultima ședință de tranzacționare din săptămâna precedentă. Pe 4 septembrie, un gram de aur era evaluat de BNR la 649.5183 lei, astfel că valoarea stabilită marți este cu 9.3075 lei mai mică.

În ultimele ședințe, prețul aurului a avut, prin urmare, o evoluție descendentă. De la 649.5183 lei pe 4 septembrie, cotația a coborât la 640.5521 lei pe 7 septembrie, pentru ca marți să ajungă la 640.2108 lei.

Cursul maxim Gramul de aur este 752.0815 lei înregistrat la data de 2 martie 2026.

Cursul minim Gramul de aur este 588.7371 lei înregistrat la data de 17 iulie 2026.

Cotația gramului de aur comunicată de BNR este exprimată în lei și se referă la un gram de aur fin. Valoarea este actualizată în fiecare zi în care Banca Națională publică noile cotații și poate varia în funcție de evoluția prețului aurului pe piețele internaționale și de modificările cursului valutar.

Pentru cei care urmăresc evoluția aurului ca reper pentru economii sau investiții, cotația BNR oferă un indicator al valorii metalului prețios exprimată în moneda națională. Aceasta nu trebuie însă confundată cu prețul efectiv de cumpărare sau de vânzare practicat pe piață.

Prețul la care aurul poate fi cumpărat sau vândut de persoane fizice poate fi diferit de cotația BNR, în funcție de comerciant, forma în care este tranzacționat aurul și condițiile operațiunii. Evoluția cotației BNR trebuie privită, prin urmare, ca un reper pentru valoarea aurului exprimată în lei, nu ca un preț unic valabil pentru toate tranzacțiile cu aur.

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