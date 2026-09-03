Prețul gramului de aur, 3 septembrie 2026. Aurul s-a scumpit cu peste 15 lei

Prețul gramului de aur a crescut puternic joi, 3 septembrie 2026, potrivit cotației anunțate de Banca Națională a României (BNR). Un gram de aur a ajuns la 644,6814 lei, după ce în ședința precedentă fusese cotat la 629,1034 lei.

Prețul aurului a crescut Foto: arhivă

Banca Națională a României a stabilit pentru joi, 3 septembrie, un preț de 644,6814 lei pentru un gram de aur, în creștere cu 15,578 lei față de ziua precedentă.

Miercuri, 2 septembrie, gramul de aur era cotat la 629,1034 lei, după ce marți, 1 septembrie, valoarea stabilită de BNR fusese de 636,9839 lei.

Cotația aurului a crescut și față de începutul săptămânii. Pe 1 septembrie, un gram de aur era evaluat la 636,9839 lei, astfel că valoarea stabilită joi este cu 7,6975 lei mai mare.

În ultimele ședințe, prețul aurului a avut o evoluție oscilantă. De la 636,9839 lei pe 1 septembrie, cotația a coborât la 629,1034 lei pe 2 septembrie, pentru ca joi să urce puternic, până la 644,6814 lei.

Cotația aurului

Prețul gramului de aur:

1 septembrie 2026 – 636,9839 lei

2 septembrie 2026 – 629,1034 lei

3 septembrie 2026 –644,6814 lei

Cotația gramului de aur comunicată de BNR este exprimată în lei și se referă la un gram de aur fin. Valoarea este actualizată în fiecare zi în care Banca Națională publică noile cotații și poate varia în funcție de evoluția prețului aurului pe piețele internaționale și de modificările cursului valutar.

Pentru cei care urmăresc evoluția aurului ca reper pentru economii sau investiții, cotația BNR oferă un indicator al valorii metalului prețios exprimată în moneda națională. Aceasta nu trebuie însă confundată cu prețul efectiv de cumpărare sau de vânzare practicat pe piață.

Prețul la care aurul poate fi cumpărat sau vândut de persoane fizice poate fi diferit de cotația BNR, în funcție de comerciant, forma în care este tranzacționat aurul și condițiile operațiunii.