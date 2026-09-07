Prețul gramului de aur, 7 septembrie 2026. Aurul s-a ieftinit cu aproape 9 lei

Aurul s-a ieftinit cu aproape 9 lei Foto: arhivă

Banca Națională a României a stabilit pentru luni, 7 septembrie, un preț de 640,5521 lei pentru un gram de aur, în scădere cu 8,9662 lei față de ziua precedentă. În ședința precedentă, gramul de aur era cotat la 649,5183 lei.

Cotația aurului a scăzut și față de valoarea înregistrată în ședința anterioară. În ședința precedentă, un gram de aur era evaluat de BNR la 649,5183 lei, astfel că valoarea stabilită luni este cu 8,9662 lei mai mică.

În ultimele ședințe, prețul aurului a avut, prin urmare, o evoluție oscilantă. Potrivit datelor BNR transmise pentru ultimele ședințe, gramul de aur a fost cotat la 644,6814 lei, apoi a urcat la 649,5183 lei, pentru ca luni să coboare la 640,5521 lei.

Cursul maxim Gramul de aur este 752.0815 lei înregistrat la data de 2 martie 2026

Cursul minim Gramul de aur este 588.7371 lei înregistrat la data de 17 iulie 2026

Cotația gramului de aur comunicată de BNR este exprimată în lei și se referă la un gram de aur fin. Valoarea este actualizată în fiecare zi în care Banca Națională publică noile cotații și poate varia în funcție de evoluția prețului aurului pe piețele internaționale și de modificările cursului valutar.

Pentru cei care urmăresc evoluția aurului ca reper pentru economii sau investiții, cotația BNR oferă un indicator al valorii metalului prețios exprimată în moneda națională. Aceasta nu trebuie însă confundată cu prețul efectiv de cumpărare sau de vânzare practicat pe piață.

Prețul la care aurul poate fi cumpărat sau vândut de persoane fizice poate fi diferit de cotația BNR, în funcție de comerciant, forma în care este tranzacționat aurul și condițiile operațiunii.