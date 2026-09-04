Prețul gramului de aur, 4 septembrie 2026. Aurul s-a scumpit cu aproape 5 lei

Prețul gramului de aur a crescut vineri, 4 septembrie 2026, potrivit cotației anunțate de Banca Națională a României (BNR). Un gram de aur a ajuns la 649,5183 lei, după ce în ședința precedentă fusese cotat la 644,6814 lei.

Aurul s-a scumpit din nou Foto: Shutterstock

Banca Națională a României a stabilit pentru vineri, 4 septembrie, un preț de 649,5183 lei pentru un gram de aur, în creștere cu 4,8369 lei față de ziua precedentă. Joi, 3 septembrie, gramul de aur era cotat la 644,6814 lei.

Cotația aurului a crescut și față de ultima ședință de tranzacționare din săptămâna precedentă. Pe 28 august, un gram de aur era evaluat de BNR la 629,1034 lei, astfel că valoarea stabilită vineri este cu 20,4149 lei mai mare.

Cum a evoluat prețul aurului în ultimele ședințe

În ultimele ședințe, prețul aurului a avut o evoluție ascendentă. De la 629,1034 lei pe 28 august, cotația a ajuns la 644,6814 lei pe 3 septembrie, iar vineri a urcat la 649,5183 lei.

Față de valoarea de la sfârșitul săptămânii precedente, prețul gramului de aur este astfel cu peste 20 de lei mai mare.

Cotația maximă și minimă din 2026

Cotația maximă a gramului de aur în 2026 este de 752,0815 lei, valoare înregistrată la 2 martie.

Cotația minimă din acest an este de 588,7371 lei, înregistrată la 17 iulie.

La valoarea de 649,5183 lei, gramul de aur se află cu 163,8781 lei sub maximul înregistrat în acest an și cu 60,7812 lei peste minimul din 2026.

Cotația gramului de aur comunicată de BNR este exprimată în lei și se referă la un gram de aur fin. Valoarea este actualizată în fiecare zi în care Banca Națională publică noile cotații și poate varia în funcție de evoluția prețului aurului pe piețele internaționale și de modificările cursului valutar.

Pentru cei care urmăresc evoluția aurului ca reper pentru economii sau investiții, cotația BNR oferă un indicator al valorii metalului prețios exprimată în moneda națională. Aceasta nu trebuie însă confundată cu prețul efectiv de cumpărare sau de vânzare practicat pe piață.

Prețul la care aurul poate fi cumpărat sau vândut de persoane fizice poate fi diferit de cotația BNR, în funcție de comerciant, forma în care este tranzacționat aurul și condițiile operațiunii.