Prețul gramului de aur, 1 septembrie 2026. Aurul s-a ieftinit cu peste 10 lei

Prețul gramului de aur a scăzut marți, 1 septembrie 2026, potrivit cotației anunțate de Banca Națională a României (BNR). Un gram de aur a ajuns la 636,9839 lei, după ce în ședința precedentă fusese cotat la 647,6687 lei.

Aurul s-a ieftinit cu peste 10 lei Foto: Profimedia

Banca Națională a României a stabilit pentru marți, 1 septembrie, un preț de 636,9839 lei pentru un gram de aur, în scădere cu 10,6848 lei față de ziua precedentă. Luni, 31 august, gramul de aur era cotat la 647,6687 lei.

Cotația aurului a scăzut și față de ultima ședință de tranzacționare din săptămâna precedentă. Pe 28 august, un gram de aur era evaluat de BNR la 669,0168 lei, astfel că valoarea stabilită marți este cu 32,0329 lei mai mică.

În ultimele ședințe, prețul aurului a avut o evoluție descendentă. De la 669,0168 lei pe 28 august, cotația a coborât luni, 31 august, la 647,6687 lei, pentru ca marți, 1 septembrie, să ajungă la 636,9839 lei.

Cursul maxim și minim al aurului

Cursul maxim al gramului de aur în 2026 este de 752,0815 lei, înregistrat la data de 2 martie 2026.

Cursul minim este de 588,7371 lei, înregistrat la data de 17 iulie 2026.

Cotația gramului de aur comunicată de BNR este exprimată în lei și se referă la un gram de aur fin. Valoarea este actualizată în fiecare zi în care Banca Națională publică noile cotații și poate varia în funcție de evoluția prețului aurului pe piețele internaționale și de modificările cursului valutar.

Pentru cei care urmăresc evoluția aurului ca reper pentru economii sau investiții, cotația BNR oferă un indicator al valorii metalului prețios exprimată în moneda națională. Aceasta nu trebuie însă confundată cu prețul efectiv de cumpărare sau de vânzare practicat pe piață.

Prețul la care aurul poate fi cumpărat sau vândut de persoane fizice poate fi diferit de cotația BNR, în funcție de comerciant, forma în care este tranzacționat aurul și condițiile operațiunii.