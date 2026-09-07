Curs valutar BNR, 7 septembrie 2026. Euro și dolarul au scăzut. Cum au evoluat principalele valute

Banca Națională a României (BNR) a publicat luni, 7 septembrie 2026, noile cotații pentru principalele valute. Euro a ajuns la 5,2508 lei, în scădere față de ședința precedentă, în timp ce dolarul american a scăzut la 4,5182 lei. Francul elvețian a înregistrat o ușoară creștere, în timp ce lira sterlină a crescut.

Euro și dolarul au scăzut luni Foto: Shutterstock

Euro a fost cotat luni, 7 septembrie, la 5,2508 lei, în scădere cu 0,0016 lei față de ziua precedentă, când moneda europeană a avut o valoare de 5,2524 lei.

Dolarul american a ajuns la 4,5182 lei, după o scădere de 0,0017 lei față de cotația precedentă, de 4,5199 lei.

În cazul francului elvețian, BNR a stabilit un curs de 5,5848 lei, cu 0,0016 lei mai mult decât în ședința precedentă, când francul a fost cotat la 5,5832 lei.

Lira sterlină a crescut și a ajuns la 6,1159 lei, față de 6,1135 lei în ședința precedentă.

Cursul valutar BNR de astăzi

Euro (EUR): 5,2508 lei — -0,0016 lei

Dolar SUA (USD): 4,5182 lei — -0,0017 lei

Franc elvețian (CHF): 5,5848 lei — +0,0016 lei

Liră sterlină (GBP): 6,1159 lei — +0,0024 lei

100 de forinți maghiari (HUF): 1,4502 lei — +0,0038 lei

Cum au evoluat valutele în ultimele ședințe

Față de cotația stabilită de BNR în ședința precedentă, euro a ajuns de la 5,2524 lei la 5,2508 lei, în timp ce dolarul american a coborât de la 4,5199 lei la 4,5182 lei.

Francul elvețian a fost cotat la 5,5832 lei în ședința precedentă și a ajuns la 5,5848 lei luni, 7 septembrie. Lira sterlină a crescut de la 6,1135 lei la 6,1159 lei în aceeași perioadă.

Pentru 100 de forinți maghiari, cursul BNR este luni de 1,4502 lei, față de 1,4464 lei în ședința precedentă.

Cotațiile BNR reprezintă cursuri de referință și nu sunt neapărat aceleași cu ratele de schimb practicate de bănci și casele de schimb valutar.