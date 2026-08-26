 Cum vor fi plătite pensiile private din 2027: cât poți lua dintr-o dată și ce se întâmplă cu restul banilor | adevarul.ro
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Cum vor fi plătite pensiile private din 2027: cât poți lua dintr-o dată și ce se întâmplă cu restul banilor

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ASF are în dezbatere publică un proiect de Normă privind autorizarea fondurilor de plată a pensiilor private. Norma ar urma să se aplice din 2027 și stabilește procedurile și condițiile pentru autorizarea fondurilor prin care vor fi plătite pensiile private.

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Plata pensiilor private se va face după noi reguli începând cu 2027 Foto: arhivă

Pentru cei peste 8,5 milioane de participanți la Pilonul II, noile reguli stabilesc și ce informații trebuie să conțină contractul de plată în momentul în care activul acumulat intră în faza de plată.

Ce se întâmplă cu activul acumulat în Pilonul II

Potrivit noilor reguli, participantul care îndeplinește condițiile legale pentru deschiderea dreptului la pensia privată solicită administratorului intrarea în faza de plată. Administratorul convertește în disponibilități bănești unitățile de fond aferente participantului și îi comunică acestuia valoarea activului personal cuvenit. Pe baza acestei valori, participantul poate încheia contractul de plată cu furnizorul ales.

După încheierea contractului, administratorul transferă integral activul personal către fondul de plată ales, în termen de cinci zile lucrătoare.

Transferul se face fără penalități sau comision de transfer și este scutit de impozit. Comisionul bancar aferent transferului este suportat de administrator.

Proiectul ASF prevede că în contract trebuie să fie indicate valoarea activului transferat de fiecare administrator, data la care a fost calculat activul, numărul de unități de fond deținute de participant, valoarea unității de fond aplicabilă la conversie și suma totală rezultată. Contractul trebuie să precizeze și faptul că valoarea activului transferat nu este afectată de taxe, comisioane bancare, impozite sau penalități de transfer.

Cât poate fi încasat ca sumă unică

Participantul poate cere un avans din pensie, o singură dată, înainte de începerea plăților lunare.

Legea nr. 2/2026 prevede că acesta poate primi maximum 30% din valoarea activului personal transferat către fondul de plată, sub forma unei plăți unice. Opțiunea de a primi sau nu avansul trebuie prevăzută în contractul de plată.

De exemplu, dacă activul transferat către fondul de plată este de 100.000 de lei, participantul poate solicita un avans de cel mult 30.000 de lei. Restul activului rămâne pentru plata pensiei private.

Dreptul la avans de maximum 30% se acordă pentru fiecare cont individual de pensii private deținut de membru.

Cum va fi plătit restul banilor

După plata eventualului avans, pensia privată este plătită lunar de furnizor, din activele fondului de plată. Plata se poate face prin serviciu poștal sau bancar, potrivit opțiunii prevăzute în contract.

Legea prevede două tipuri de pensii private: pensia de tip retragere programată și pensia viageră.

În cazul retragerii programate, pensia reprezintă valoarea plătită lunar membrului până la rambursarea integrală a activului personal deținut în fondul de plată. Proiectul ASF prevede ca în contract să fie menționate durata, valoarea plății lunare, data efectuării plății și modul în care evoluează valoarea pensiei lunare.

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Legea stabilește și modul de determinare a plății lunare. În principiu, aceasta este egală cu indemnizația socială pentru pensionari stabilită în sistemul public și se actualizează anual. Dacă, la această valoare, perioada de plată ar depăși opt ani, pensia lunară poate fi mai mare, astfel încât durata totală a plăților să fie de cel puțin opt ani.

Proiectul ASF prevede că suma plăților de pensie trebuie să fie cel puțin egală cu valoarea activului pe baza căruia a fost încheiat contractul, diminuată cu comisioanele prevăzute de lege.

Ce se întâmplă în cazul unei pensii viagere

În cazul pensiei viagere, contractul trebuie să precizeze tipul pensiei, cuantumul inițial și elementele luate în calcul la stabilirea acestuia, precum și condițiile și modalitatea de indexare.

Legea permite mai multe forme de pensie viageră, inclusiv pensie pentru o singură persoană, pensie cu componentă de supraviețuitor și pensie cu perioadă certă de plată.

Pentru pensiile care includ o perioadă certă, contractul trebuie să precizeze durata acesteia și datele beneficiarului. În cazul unei pensii cu componentă de supraviețuitor, trebuie indicate persoana desemnată, procentul sau cuantumul pensiei care îi revine și data de la care începe plata.

Contractul trebuie să prevadă și condițiile și documentele necesare pentru plata pensiei viagere și a drepturilor beneficiarului sau supraviețuitorului, precum și efectele decesului membrului, beneficiarului sau supraviețuitorului asupra obligațiilor de plată.

Ce se întâmplă cu banii în cazul decesului

În cazul retragerii programate, dacă participantul moare înainte ca activul personal să fie rambursat integral, valoarea rămasă neîncasată este plătită moștenitorilor, într-o singură tranșă.

În cazul pensiilor viagere, modul în care continuă sau încetează plățile depinde de forma de pensie aleasă. Dacă există o perioadă certă de plată sau o componentă de supraviețuitor, contractul trebuie să prevadă condițiile în care plata continuă către beneficiar sau supraviețuitor.

Ce va scrie în contractul participantului

Proiectul ASF stabilește un conținut minim al contractului de plată. Acesta trebuie să cuprindă, printre altele, date despre fondul de plată și furnizor, datele participantului, valoarea activului transferat, tipul pensiei, valoarea și durata plăților, eventualul avans și modalitatea de efectuare a plăților.

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Contractul trebuie să includă și comisionul de administrare și celelalte costuri aplicabile, condițiile de încetare a contractului, drepturile moștenitorilor, condițiile și procedura pentru transferul la un alt fond de plată de tip retragere programată, precum și procedura de soluționare a reclamațiilor și litigiilor.

Furnizorului îi este interzisă majorarea comisioanelor pentru contractele aflate deja în plată.

În cazul în care activele destinate obținerii pensiei private provin din mai multe surse, contractul trebuie să prevadă opțiunea participantului de a cumula activele sau de a le evidenția în conturi individuale separate, în condițiile legii.

Contractul trebuie să includă, de asemenea, informații privind obligațiile furnizorului referitoare la calcularea și plata pensiilor private și, după caz, la declararea, reținerea la sursă și plata obligațiilor fiscale.

Proiectul de Normă privind autorizarea unor fonduri de plată a pensiilor private este în prezent în dezbatere publică. Norma reglementează procedura, condițiile și documentele necesare pentru autorizarea fondurilor de plată, precum și conținutul minim al contractului de plată.

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