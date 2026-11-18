Pensia medie ar putea ajunge la aproximativ 3.027 de lei în 2027, dacă Guvernul va aplica indexarea de 7,3% avansată de ministrul Muncii, Florin Manole. Majorarea ar însemna circa 206 lei în plus pentru pensia medie și cheltuieli suplimentare de aproximativ 11,3 miliarde de lei într-un an, potrivit unei simulări realizate pe baza datelor publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) pentru septembrie 2026. Premierul Luca Niculescu a garantat că pensiile vor crește anul viitor, dar nu a confirmat procentul propus de ministrul Muncii.

Pensia medie ar depăși 3.000 de lei dacă ar fi indexată cu 7,3% Foto: arhivă

„Garantez că vor crește pensiile”, a declarat premierul luni, 16 noiembrie, după participarea la Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România. Întrebat dacă poate confirma o indexare de 7,3% în 2027, procentul avansat de Florin Manole, șeful Guvernului nu a oferit un răspuns afirmativ.

Niculescu a precizat că bugetul de stat pentru anul viitor va fi pregătit până la sfârșitul acestui an. Procentul de indexare și fondurile necesare majorării pensiilor urmează să fie stabilite în cadrul acestui proces.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a susținut că există șanse mari ca indexarea de la 1 ianuarie 2027 să fie de 7,3%. Oficialul a invocat pierderea puterii de cumpărare înregistrată de pensionari în ultimii doi ani, perioadă în care majorarea anuală prevăzută de lege a fost suspendată.

Pensia medie ar crește cu aproximativ 206 lei

Datele CNPP pentru septembrie 2026 arată că în sistemul asigurărilor sociale de stat erau înregistrați 4.572.742 de pensionari. Valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite în luna respectivă era de aproximativ 12,9 miliarde de lei, iar pensia medie se ridica la 2.821 de lei.

O indexare de 7,3% ar aduce un plus de aproximativ 205,93 lei la pensia medie. Astfel, aceasta ar ajunge la 3.026,93 lei, depășind pragul de 3.000 de lei.

Creșterea ar fi diferită în funcție de pensia încasată în prezent. Pentru o pensie de 1.500 de lei, majorarea ar fi de 109,50 lei pe lună. La o pensie de 2.000 de lei, plusul ar ajunge la 146 de lei, iar pentru o pensie de 3.000 de lei, la 219 lei.

Câteva exemple de calcul, în cazul aplicării unei indexări de 7,3%:

Pentru o pensie de 1.000 de lei, majorarea ar fi de 73 de lei, iar pensia ar ajunge la 1.073 de lei.

Pentru o pensie de 1.500 de lei, majorarea ar fi de 109,50 lei, iar pensia ar ajunge la 1.609,50 lei.

Pentru o pensie de 2.000 de lei, majorarea ar fi de 146 de lei, iar pensia ar ajunge la 2.146 de lei.

Pentru o pensie de 2.500 de lei, majorarea ar fi de 182,50 lei, iar pensia ar ajunge la 2.682,50 lei.

Pentru pensia medie de 2.821 de lei, majorarea ar fi de 205,93 lei, iar noua valoare ar ajunge la 3.026,93 lei.

Pentru o pensie de 3.000 de lei, majorarea ar fi de 219 lei, iar pensia ar ajunge la 3.219 lei.

Pentru o pensie de 3.500 de lei, majorarea ar fi de 255,50 lei, iar pensia ar ajunge la 3.755,50 lei.

Pentru o pensie de 4.000 de lei, majorarea ar fi de 292 de lei, iar pensia ar ajunge la 4.292 de lei.

Pentru o pensie de 5.000 de lei, majorarea ar fi de 365 de lei, iar pensia ar ajunge la 5.365 de lei.

Peste 940 de milioane de lei în plus în fiecare lună

Aplicarea unei indexări de 7,3% ar majora cheltuielile lunare cu pensiile cu aproximativ 942 de milioane de lei. Dacă procentul ar intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027, costul suplimentar pentru întregul an ar ajunge la aproximativ 11,3 miliarde de lei.

Cu cât ar putea crește pensiile de la 1 ianuarie 2027

Calculul pornește de la cele 12,9 miliarde de lei reprezentând drepturile de pensie cuvenite în septembrie 2026, potrivit CNPP. După aplicarea procentului de 7,3%, cheltuiala lunară ar urca la aproximativ 13,84 miliarde de lei.

Este vorba despre o simulare, nu despre o estimare oficială a cheltuielilor bugetare pentru 2027. Calculul presupune că numărul pensionarilor și structura drepturilor de pensie rămân neschimbate și că indexarea se aplică integral de la începutul anului. Costul efectiv poate varia în funcție de numărul beneficiarilor și de eventualele modificări legislative.

De ce este luată în calcul o indexare de 7,3%

Ministrul Muncii a susținut că pensiile ar trebui majorate în 2027 potrivit mecanismului prevăzut de Legea 360/2023 privind sistemul public de pensii.

Formula din lege prevede actualizarea anuală, în luna ianuarie, a valorii punctului de referință în funcție de rata medie anuală a inflației și de 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut.

Aplicarea mecanismului a fost însă suspendată pentru anii 2025 și 2026, prin măsurile fiscal-bugetare adoptate de autorități. În această perioadă, pensiile nu au beneficiat de indexarea anuală prevăzută de lege, în timp ce prețurile au continuat să crească.

Florin Manole a argumentat că majorarea din 2027 ar trebui să compenseze o parte din pierderea puterii de cumpărare. Procentul de 7,3% avansat de ministru nu este însă, în acest moment, o decizie oficială a Guvernului.

Casa de Pensii spune că poate aplica majorarea de la 1 ianuarie

Casa Națională de Pensii Publice a anunțat că este pregătită să aplice o eventuală indexare de la 1 ianuarie 2027, dar are nevoie de un act normativ care să stabilească procentul majorării.

Președinta CNPP, Valentina Robu, a explicat că instituția nu decide valoarea indexării, ci pune în aplicare prevederile legale după adoptarea acestora. Actualizarea sistemelor informatice și emiterea taloanelor de pensie cu noile valori necesită timp, motiv pentru care decizia trebuie luată cât mai devreme.

Deocamdată, premierul a confirmat doar că pensiile vor crește în 2027. Dacă Guvernul va adopta indexarea de 7,3%, pensia medie calculată pe baza datelor din septembrie 2026 ar depăși 3.000 de lei, iar cheltuielile suplimentare pentru buget ar ajunge la aproximativ 11,3 miliarde de lei într-un an întreg.