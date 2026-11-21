Un pensionar care a cotizat 15 ani poate încasa lunar aceeași sumă ca unul care a contribuit 25 de ani. Nu pentru că anii suplimentari ar fi ignorați, ci pentru că indemnizația socială completează veniturile eligibile până la un prag comun: 1.281 de lei.

Pensia socială se dă pensionarilor cărora li sar cuveni pensie sub 1.281 lei în baza coontribuţiilor Foto: Shutterstock

Distincția este esențială: pensia calculată pe baza contribuțiilor nu este același lucru cu totalul primit după completarea socială. Cât timp drepturile luate în calcul rămân sub plafon, o pensie mai mare poate însemna doar un ajutor mai mic de la stat, fără o creștere a venitului lunar.

Ce completează, de fapt, statul

Potrivit explicațiilor Casei Naționale de Pensii Publice, indemnizația socială nu este o categorie distinctă de pensie. Este un ajutor cu caracter social, evidențiat pe cupon în completarea drepturilor situate sub nivelul stabilit prin lege. Diferența este suportată din bugetul de stat, nu din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Sprijinul vizează pensionarii cu domiciliul în România care îndeplinesc condițiile legale. La verificarea plafonului se cumulează pensiile din sistemul public și din sistemele neintegrate, precum și drepturile stabilite și plătite de sistemul public în baza unor legi speciale. Așadar, nu este suficient ca o singură pensie să fie sub 1.281 de lei pentru a presupune automat acordarea completării.

Simulare: șase stagii de contribuție, același punctaj anual

Pentru a ilustra mecanismul, presupunem șase persoane care îndeplinesc condițiile de pensionare și au stagii contributive de 15, 20, 25, 30, 35 și 40 de ani. Fiecăreia îi atribuim, strict pentru acest exemplu, câte 0,5 puncte contributive pe an, fără alte punctaje sau drepturi care să modifice comparația. Nu este calculul unui dosar real și nici o promisiune privind pensia aferentă unui anumit salariu.

În 2026, valoarea punctului de referință este menținută la 81 de lei, conform precizărilor CNPP privind aplicarea legislației bugetare. Folosind această valoare și adăugând punctele de stabilitate aferente stagiilor lungi, rezultă următoarea simulare. Sumele din ultima coloană sunt valori matematice înainte de rotunjirea legală și înainte de eventuala completare socială.

Ani de contribuție Puncte totale, inclusiv stabilitate Valoare rezultată în simulare 15 7,5 607,50 lei 20 10 810 lei 25 12,5 1.012,50 lei 30 17,5 1.417,50 lei 35 23,75 1.923,75 lei 40 31,25 2.531,25 lei

Punctele de stabilitate se acordă progresiv: 0,50 puncte pentru fiecare an contributiv peste 25 și până la 30 de ani inclusiv, 0,75 puncte pentru fiecare an peste 30 și până la 35 de ani inclusiv, apoi câte un punct pentru fiecare an peste 35. Aceste tranșe explică de ce diferențele cresc mai repede pentru carierele lungi.

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De ce primii zece ani în plus nu schimbă suma încasată

În exemplul de mai sus, valorile corespunzătoare stagiilor de 15, 20 și 25 de ani sunt toate sub 1.281 de lei. Dacă persoanele sunt eligibile pentru indemnizația socială și nu au alte drepturi care intră în calculul plafonului, statul acoperă diferența. Totalul primit ajunge astfel la aceeași sumă în fiecare dintre cele trei cazuri.

La o pensie de aproximativ 608 lei, completarea este de circa 673 de lei. Pentru o pensie de 810 lei, diferența este de 471 de lei, iar pentru una de aproximativ 1.013 lei, de circa 268 de lei. Contribuțiile suplimentare măresc pensia proprie, dar reduc completarea socială. În această situație, diferența dintre 15 și 25 de ani nu se vede în totalul lunar încasat.

Pentru stagiul de 30 de ani, valoarea simulată depășește deja plafonul: aproximativ 1.418 lei, adică un avantaj de circa 137 de lei față de venitul completat până la 1.281 de lei. La 35 și 40 de ani, diferența se mărește. Rezultatul nu poate fi însă generalizat la toate persoanele cu aceste stagii: punctajele efectiv acumulate și celelalte drepturi pot schimba situația.

Aproape 886.000 de beneficiari în septembrie 2026

Datele CNPP consultate de AGERPRES arată că, în septembrie 2026, indemnizația socială era acordată unui număr de 885.745 de persoane. Dintre acestea, 850.009 proveneau din sistemul public de pensii, iar 35.736 din fostul sistem al agricultorilor. Pentru beneficiarii din sistemul public, completarea suportată de la bugetul de stat era, în medie, de 539 de lei pe lună.

Cei 539 de lei reprezintă ajutorul mediu, nu pensia medie a acestor persoane și nici totalul primit lunar. Confuzia dintre completare și venitul final poate ascunde tocmai mecanismul care face posibilă egalizarea sumelor încasate de pensionari cu contribuții diferite.

Protecție socială și contribuții: două logici diferite

Indemnizația a fost instituită ca măsură de reducere a sărăciei și de îmbunătățire a nivelului de trai. Logica sa este să asigure un prag de venit pensionarilor eligibili, nu să recompenseze fiecare an suplimentar de contribuție. De aici apare tensiunea ilustrată de simulare: protecția unui venit minim poate comprima diferențele dintre pensiile mici.

Concluzia nu este că 15 ani de contribuții valorează întotdeauna cât 25. Ei pot conduce la aceeași sumă încasată numai în anumite condiții, cât timp drepturile relevante rămân sub plafon și diferența este acoperită de stat. Pensia proprie este diferită; completarea socială este cea care aduce veniturile la același nivel.