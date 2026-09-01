Mesajul lui Tim Cook, fostul CEO al Apple, după demisia de la conducerea companiei. „Îmi găsesc un confort enorm în a preda cârma”

Înainte de a părăsi funcția de CEO al Apple, Tim Cook le-a transmis angajaților un mesaj despre cultura companiei și despre responsabilitatea de a folosi ceea ce au construit acolo pentru a lăsa ceva cu adevărat important în urmă, dar şi despre succesorul său.

Tim Cook a demisionat din funcţia de CEO Apple Foto: EPA-EFE

În mesajul adresat angajaților în ultima sa zi ca CEO, Tim Cook a vorbit despre felul în care oamenii din companie au ajuns să privească munca pe care o fac și despre cultura care, în opinia sa, le permite să aibă un impact care nu se măsoară doar în produsele lansate sau în rezultatele companiei.

„Avem atât oportunitatea, cât și responsabilitatea de a lăsa lumea mai bună decât am găsit-o. Acest scop este o parte din ceea ce face ca acest loc să fie extraordinar”, a scris Tim Cook.

Ideea apare și într-un alt pasaj al mesajului, în care Tim Cook revine la una dintre expresiile asociate lui Steve Jobs. Pentru fostul CEO, „amprenta” nu vine doar din produsele Apple, ci din ceea ce oamenii aduc prin mentalitatea lor, notează inc.com.

„Am făcut posibilă lăsarea «amprentei noastre în univers», așa cum a descris-o Steve cândva, datorită a ceea ce suntem și a ceea ce credem, datorită a ceea ce prețuim și a modului în care vedem lumea”, spune el referindu-se la la fondatorul Apple, Steve Jobs şi încheindu-se mesajul într-o notă personală: „Cât de norocoși suntem. Cât de norocos sunt”.

Mesajul apare în contextul în care Tim Cook a renunțat luni, 31 august, la funcția de CEO, pe care a ocupat-o din 2011, dar nu pleacă de la Apple. El devine președinte executiv, în timp ce John Ternus preia conducerea operațională a companiei.

De altfel, Tim Cook şi-a luat rămas bun de la angajaţi şi printr-un mesaj pe reţelele de socializare.

„Îmi găsesc un confort enorm în a preda cârma cuiva atât de strălucit, minunat și capabil precum John. Puțini oameni înțeleg ce înseamnă să construiești produse care schimbă lumea așa cum o face John, și nu aș putea fi mai entuziasmat de conducerea lui”, a spus Tim Cook despre succesorul său.

John Ternus conduce din 2021 divizia de inginerie hardware a Apple și a lucrat la produse precum Apple Watch, AirPods și Apple Vision Pro..

Ce preia John Ternus

Inteligența artificială este una dintre principalele probleme pe care noul CEO va trebui să le gestioneze, deoarece Apple a avut dificultăți în a lansa unele dintre funcțiile AI anunțate în ultimii ani, în timp ce rivalii săi au avansat rapid în această zonă.

Compania a prezentat în acest an noi progrese, inclusiv actualizări pentru Siri, punând accent pe confidențialitate și pe utilizarea de zi cu zi. John Ternus va trebui să găsească, însă, o cale prin care Apple să țină pasul cu schimbarea din industrie, fără să renunțe la direcția pe care compania și-a construit-o în jurul produselor și al ecosistemului său.

Pe lista problemelor pe care le va avea de gestionat se află și lanțul de aprovizionare, precum și relația cu administrația Donald Trump, predecesorul său fiind unul dintre oamenii de afaceri apreciaţi de preşedintele american.

Schimbarea de conducere are loc după un mandat în care valoarea Apple a crescut până la aproximativ 4,6 trilioane de dolari, susținută în principal de succesul iPhone-ului.