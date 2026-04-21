O nouă etapă la Apple: cine este John Ternus, omul care preia conducerea după Tim Cook

John Ternus urmează să devină director executiv al Apple, după o carieră de 25 de ani în cadrul companiei, într-un moment considerat decisiv pentru viitorul gigantului tehnologic.

Numirea sa, anunțată de companie, va intra în vigoare la 1 septembrie. Actualul CEO, Tim Cook, va prelua rolul de președinte executiv.

Ternus a ocupat de-a lungul timpului mai multe poziții în cadrul Apple, inclusiv conducerea diviziei de hardware pentru Mac, urcând treptat în ierarhia unei organizații cunoscute pentru cultura sa internă discretă și complexă.

Un profil tehnic într-un moment de tranziție

Inginer de formație, Ternus este considerat un specialist în hardware, cu un rol central în dezvoltarea produselor Apple. Înainte de numirea sa, el a coordonat ingineria hardware pentru întreaga gamă de dispozitive a companiei, scrie The Wall Street Journal.

Decizia sa de a moderniza Mac Mini fără modificări majore de design este adesea citată ca exemplu al abordării sale pragmatice. Potrivit unor surse, el a pus accent pe rolul produsului în ecosistemul Apple, mai degrabă decât pe impactul comercial imediat.

Această abordare, spun cei care au lucrat cu el, reflectă o bună înțelegere a culturii companiei și capacitatea de a lua decizii eficiente.

Succesorul unei moșteniri importante

Ternus preia conducerea după doi lideri care au marcat istoria companiei. Steve Jobs a fost considerat arhitectul produselor emblematice precum iPhone, în timp ce Tim Cook a extins afacerea, consolidând lanțurile de aprovizionare și dezvoltând serviciile digitale.

La fel ca și Cook la momentul numirii sale, Ternus este relativ puțin cunoscut publicului larg. El este văzut ca un profil intermediar între viziunea orientată spre produs a lui Jobs și eficiența operațională a lui Cook.

Provocările: inteligența artificială și următorul produs major

Numirea sa vine într-o perioadă în care Apple caută să-și redefinească strategia în contextul dezvoltării accelerate a inteligenței artificiale. Deși compania rămâne lider în vânzările de smartphone-uri, există întrebări privind următoarea inovație majoră.

Asistentul vocal Siri este considerat de unii analiști depășit în comparație cu soluțiile bazate pe inteligență artificială dezvoltate de competitori, deși compania a anunțat îmbunătățiri viitoare.

Stil de conducere și experiență

Cei care au lucrat cu Ternus îl descriu ca fiind colaborativ și discret, cu o preferință pentru comunicarea directă cu echipele tehnice. Este apreciat pentru eficiența în luarea deciziilor și pentru capacitatea de a construi consens.

În cariera sa, a contribuit la dezvoltarea unor produse precum AirPods și a avut un rol important în tranziția Mac către procesoare dezvoltate intern de Apple. În afara companiei, este pasionat de motorsport și participă la curse pe circuite din California.

Deși experiența și cunoașterea internă sunt considerate atuuri importante, rămâne deschisă întrebarea dacă Ternus va putea livra următorul produs revoluționar al companiei — un element pe care criticii spun că Apple nu l-a mai atins de la era Jobs.

În ultimele luni, compania i-a crescut vizibilitatea publică, implicându-l în prezentări de produse și apariții oficiale, semnalând astfel rolul său central în viitorul Apple.