Trump merge în China însoțit de Elon Musk și Tim Cook. Discuțiile cu Xi Jinping vor viza și Taiwanul

Președintele american Donald Trump a declarat luni că va discuta în această săptămână, la Beijing, cu președintele chinez Xi Jinping despre vânzările de arme către Taiwan și despre cazul magnatului media Jimmy Lai, aflat în închisoare.

„Voi avea această discuție cu președintele Xi”, le-a spus Trump jurnaliștilor la Casa Albă, întrebat despre sprijinul de lungă durată al Washingtonului pentru apărarea Taiwanului, potrivit Reuters. „Președintele Xi și-ar dori să nu facem asta și vom avea această discuție. Este unul dintre numeroasele subiecte despre care voi vorbi.”

China consideră insula guvernată democratic drept parte a teritoriului său, o poziție respinsă de Taiwan. Washingtonul urmează politica „o singură Chină”, recunoscând poziția Beijingului, fără a adopta însă o poziție oficială privind suveranitatea Taiwanului.

Statele Unite sunt cel mai important susținător internațional al Taiwanului și au obligația legală de a contribui la apărarea insulei.

Transferurile de armament au reprezentat de mult timp o sursă de tensiune în relațiile dintre SUA și China. În decembrie, Trump a anunțat cel mai mare pachet de armament oferit vreodată Taiwanului de către SUA, în valoare de peste 11 miliarde de dolari.

În ultimele zile, consilierii președintelui republican au cerut Taiwanului să aloce și mai mulți bani pentru apărare, iar un oficial american a precizat că summitul Trump-Xi nu semnalează nicio schimbare a politicii Washingtonului față de Taiwan.

Vorbind cu presa, Trump și-a reiterat convingerea că tensiunile legate de insulă nu vor escalada în timpul mandatului său.

„Nu cred că se va întâmpla”, a spus el, fără alte explicații. „Cred că totul va fi bine. Am o relație foarte bună cu președintele Xi. El știe că nu vreau să se întâmple asta.”

La Taipei, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din Taiwan, Hsiao Kuang-wei, a declarat că administrația Trump și-a reafirmat sprijinul pentru insulă, inclusiv prin pachetul de armament de 11 miliarde de dolari anunțat în decembrie.

„Vom continua să consolidăm cooperarea cu Statele Unite, să construim forțe eficiente de descurajare și să menținem împreună pacea și stabilitatea în Strâmtoarea Taiwan”, a declarat acesta jurnaliștilor.

Elon Musk și Tim Cook, printre directorii executivi care îl vor însoți pe Trump

Casa Albă a publicat luni o listă cu 16 directori executivi de top invitați să îl însoțească pe președintele Trump în vizita sa din această săptămână în China, transmite Yahoo Finance.

Lista include mai mulți CEO care au interese de afaceri directe în China. Kelly Ortberg, directorul Boeing (BA), este așteptat să participe la deplasare, în contextul în care se anticipează anunțarea unor noi achiziții chineze de avioane și motoare Boeing.

De asemenea, gigantul agricol Cargill va fi reprezentat de CEO-ul Brian Sikes, în condițiile în care achizițiile agricole ale Chinei reprezintă un alt subiect important pe agenda discuțiilor.

Prezența lui Elon Musk, șeful Tesla (TSLA), va atrage cu siguranță atenția, după conflictul său intens mediatizat cu Trump de anul trecut, mai ales că cel mai bogat om din lume a apărut de mai multe ori alături de fostul președinte în ultimele luni.

Totodată, Sanjay Mehrotra, directorul executiv al Micron Technology, va face parte din delegația lui Trump. Participarea sa este considerată importantă deoarece Beijingul a restricționat în 2023 utilizarea anumitor cipuri Micron în infrastructura critică, invocând motive de securitate națională — o decizie despre care compania a spus că i-a afectat negativ afacerile din China, notează BBC.

Semiconductorii rămân un element central al relației economice dintre SUA și China, în ciuda tensiunilor persistente privind tehnologia și controalele la export.

Vizita lui Trump în China reprezintă un test important pentru armistițiul comercial fragil dintre cele două țări, după războiul comercial reciproc în care ambele părți au impus tarife vamale ce au depășit, în anumite momente, pragul de 100%.