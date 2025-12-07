Apple se confruntă cu plecări semnificative în rândul conducerii pe fondul unei crize interne fără precedent. Speculații privind deteriorarea stării de sănătate a lui Tim Cook

Apple, considerată mult timp un model de stabilitate în Silicon Valley, traversează cea mai amplă criză de personal din ultimii ani, notează Bloomberg. În decurs de o săptămână, au părăsit compania mai mulți lideri de top – inclusiv responsabili pentru inteligență artificială, design de interfață, afaceri juridice și relații guvernamentale – toți raportând direct directorului executiv Tim Cook.

Potrivit Bloomberg, plecările coincid cu apariția unor speculații privind deteriorarea stării de sănătate a lui Cook. Surse interne au menționat că directorul Apple, în vârstă de 65 de ani, ar fi manifestat un tremor la nivelul mâinilor în cadrul unor întâlniri interne și evenimente publice. Persoane apropiate lui Cook au respins însă aceste afirmații, insistând că acesta este în stare bună de sănătate.

Posibile plecări suplimentare

Bloomberg relatează că Johnnie Srouji, vicepreședinte senior responsabil pentru tehnologiile hardware și unul dintre cei mai influenți lideri ai Apple, ar evalua serios posibilitatea de a părăsi compania. Srouji, arhitectul procesoarelor Apple Silicon, ar fi transmis colegilor că, dacă va pleca, o va face pentru o altă companie din industrie.

În paralel, Apple se confruntă cu un flux considerabil de ingineri specializați în inteligență artificială care migrează către Meta, OpenAI și diverse startup-uri din domeniu. Această tendință afectează eforturile Apple de a recupera decalajul în segmentul IA generativă, unde compania este considerată în urmă față de competitori.

Demisia lui John Giannandrea, liderul diviziei de inteligență artificială, ar fi venit după mai multe dificultăți legate de inițiativa Apple Intelligence, inclusiv întârzieri, funcționalități limitate și un progres lent în actualizarea Siri. Platforma depinde în prezent de modelul Gemini de la Google pentru unele funcții.

Schimbări în rândul conducerii executive

Jeff Williams, considerat „mâna dreaptă” a lui Cook, a ieșit la pensie, iar directorul financiar Luca Maestri a trecut la un rol cu responsabilități reduse. Lisa Jackson, vicepreședintă pentru politici de mediu și afaceri publice, va părăsi și ea compania.

Apple ar încerca să îl păstreze pe Srouji printr-un pachet de compensații substanțial și printr-o posibilă promovare în funcția de director tehnologic. În același timp, Meta și OpenAI continuă recrutările agresive, atrăgând zeci de ingineri de la Apple, inclusiv specialiști care au lucrat la Vision Pro, robotică și tehnologii de afișare.

Planuri interne de reorganizare

Publicația mai notează că Apple analizează o reformă a ciclurilor de lansări de produse, cu intenția de a reduce dependența de prezentările anuale din toamnă și de a flexibiliza lanțurile de producție. Schimbarea ar putea permite introducerea de noi categorii de dispozitive și diversificarea ritmului anunțurilor oficiale.