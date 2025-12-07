search
Duminică, 7 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Apple se confruntă cu plecări semnificative în rândul conducerii pe fondul unei crize interne fără precedent. Speculații privind deteriorarea stării de sănătate a lui Tim Cook

0
0
Publicat:

Apple, considerată mult timp un model de stabilitate în Silicon Valley, traversează cea mai amplă criză de personal din ultimii ani, notează Bloomberg. În decurs de o săptămână, au părăsit compania mai mulți lideri de top – inclusiv responsabili pentru inteligență artificială, design de interfață, afaceri juridice și relații guvernamentale – toți raportând direct directorului executiv Tim Cook.

Tim Cook, directorului executiv Apple/FOTO:Arhiva
Tim Cook, directorului executiv Apple/FOTO:Arhiva

Potrivit Bloomberg, plecările coincid cu apariția unor speculații privind deteriorarea stării de sănătate a lui Cook. Surse interne au menționat că directorul Apple, în vârstă de 65 de ani, ar fi manifestat un tremor la nivelul mâinilor în cadrul unor întâlniri interne și evenimente publice. Persoane apropiate lui Cook au respins însă aceste afirmații, insistând că acesta este în stare bună de sănătate.

Posibile plecări suplimentare

Bloomberg relatează că Johnnie Srouji, vicepreședinte senior responsabil pentru tehnologiile hardware și unul dintre cei mai influenți lideri ai Apple, ar evalua serios posibilitatea de a părăsi compania. Srouji, arhitectul procesoarelor Apple Silicon, ar fi transmis colegilor că, dacă va pleca, o va face pentru o altă companie din industrie.

În paralel, Apple se confruntă cu un flux considerabil de ingineri specializați în inteligență artificială care migrează către Meta, OpenAI și diverse startup-uri din domeniu. Această tendință afectează eforturile Apple de a recupera decalajul în segmentul IA generativă, unde compania este considerată în urmă față de competitori.

Demisia lui John Giannandrea, liderul diviziei de inteligență artificială, ar fi venit după mai multe dificultăți legate de inițiativa Apple Intelligence, inclusiv întârzieri, funcționalități limitate și un progres lent în actualizarea Siri. Platforma depinde în prezent de modelul Gemini de la Google pentru unele funcții.

Schimbări în rândul conducerii executive

Jeff Williams, considerat „mâna dreaptă” a lui Cook, a ieșit la pensie, iar directorul financiar Luca Maestri a trecut la un rol cu responsabilități reduse. Lisa Jackson, vicepreședintă pentru politici de mediu și afaceri publice, va părăsi și ea compania.

Apple ar încerca să îl păstreze pe Srouji printr-un pachet de compensații substanțial și printr-o posibilă promovare în funcția de director tehnologic. În același timp, Meta și OpenAI continuă recrutările agresive, atrăgând zeci de ingineri de la Apple, inclusiv specialiști care au lucrat la Vision Pro, robotică și tehnologii de afișare.

Planuri interne de reorganizare

Publicația mai notează că Apple analizează o reformă a ciclurilor de lansări de produse, cu intenția de a reduce dependența de prezentările anuale din toamnă și de a flexibiliza lanțurile de producție. Schimbarea ar putea permite introducerea de noi categorii de dispozitive și diversificarea ritmului anunțurilor oficiale.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Directorul general de la JPMorgan avertizează că slăbiciunea Europei ar putea afecta economia americană
digi24.ro
image
LIVE TEXT: Alegeri în București 2025. Bucureștenii aleg noul Primar General al Capitalei. Prezența la vot, 2%
stirileprotv.ro
image
O ofertă de nerefuzat. Salarii de mii de euro în Elveția pentru o calificare la îndemâna oricărui român
gandul.ro
image
Pe cine avantajează prezența mică la alegerile din București
mediafax.ro
image
Prezența la vot București 2025: cifre oficiale BEC, pe sectoare. Exit Poll și primele rezultate provizorii
fanatik.ro
image
De ce judecătorii nu au vrut să-l condamne la închisoare pe viață pe avocatul care și-a aruncat partenera însărcinată de la etajul șase
libertatea.ro
image
„Iadul pe Pământ” și sfârșitul gerului diplomatic: Inamicii americanilor din cel mai lung război din istoria SUA au ieșit din izolare
digi24.ro
image
Ce notă a primit Cristi Chivu, după ce Inter a demolat-o pe Como: „Câștigă pariul! Copleșitor”
gsp.ro
image
Cristi Chivu: ”Băieții chiar își bat joc de mine și-mi spun anumite lucruri. Și Lautaro s-a implicat”
digisport.ro
image
Mirel Palada, pronostic tranșant înaintea alegerilor din București: 'Va câștiga cu siguranță'
stiripesurse.ro
image
Vine „iarna secolului”? Cum spun experții că va fi vremea de Crăciun și în luna ianuarie
antena3.ro
image
Instalațiile de Crăciun pot provoca incendii. Reguli esențiale pentru folosirea luminiţelor de brad
observatornews.ro
image
Motivul real pentru care Mirabela Grădinaru nu a votat. Răspunsul BIZAR oferit de Nicușor Dan
cancan.ro
image
FOTO. Parcă sunt surori! Cum arată mama Jaquelinei Cristian, jucătoarea română care a încasat peste 1 milion de dolari în 2025
prosport.ro
image
Clauza de uzufruct viager: ce avantaje are și cum îi protejează pe vârstnici la vânzarea casei
playtech.ro
image
LIVE / LIVE UPDATE Alegeri București 2025: Prezenţa la vot în timp real, sondaje, rezultate vot, exit poll, incidente. Dosare penale pentru fraudă la vot, în Bucureşti
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Shakira l-a descris într-un singur cuvânt pe Gerard Pique, după împăcare: ”Nu se aștepta nimeni! Șocant”
digisport.ro
image
Reforma pensiilor magistraților, din nou în aer. Ministrul Justiției avertizează: dacă CCR respinge legea, Guvernul trebuie să 'gândească în perspectivă'
stiripesurse.ro
image
Tragedie în largul insulei Creta! Cel puțin 18 persoane au murit
kanald.ro
image
Obiceiul nemțesc de a deschide larg ferestrele inclusiv iarna funcționează, spun...
playtech.ro
image
Șoc în televiziune! A făcut infarct în direct și nu a mai putut fi salvat. Imaginile au șocat pe toată lumea
wowbiz.ro
image
EXIT POLL ALEGERI PRIMĂRIA CAPITALEI 2025. Au apărut primele cifre, cum au votat bucureştenii
romaniatv.net
image
Rezultatele Exit Poll-lui. Răspunsuri de la cinci case de sondare
mediaflux.ro
image
Ce notă a primit Cristi Chivu, după ce Inter a demolat-o pe Como: „Câștigă pariul! Copleșitor”
gsp.ro
image
Crima pasională din Ploiești. Viața medicului Roxana Călin după ce a ucis-o pe soția amantului. S-a recăsătorit cu un bărbat din domeniul juridic și călătorește de la Monaco în toată lumea
actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele-cheie ale anului și predicțiile după ziua de naștere
click.ro
image
Cine e Raluca Păun, partenera lui Cătălin Drulă, care l-a însoțit la vot la alegerile pentru Primăria Capitalei. Cei doi nu sunt căsătoriți
click.ro
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Gestul superb făcut de Regele Charles pentru Kate Middleton, nora lui preferată! A fost un moment emoționant
okmagazine.ro
kortnee greenfield d9ystsaiOW8 unsplash jpg
Ziua ta de naștere îți poate aduce noroc în viață. Află dacă ești pe „lista norocoaselor”!
clickpentrufemei.ro
Lansatoare multiple de rachete Katiușa, în timpul Bătăliei de la Stalingrad (foto: Commons: RIA Novosti)
Rachetele Katiușa importate de România populară
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
image
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele-cheie ale anului și predicțiile după ziua de naștere

OK! Magazine

image
Ce diferență poate face un an! Prințul Louis a devenit un puști atât de cuminte. Moment înduioșător alături de Kate Middleton

Click! Pentru femei

image
În timp ce tatăl ei și-a amputat un picior, Meghan Markle împodobește fericită bradul!

Click! Sănătate

image
Aceste cinci boli îți pot face respirația insuportabilă