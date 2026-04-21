Directorul general al Apple, Tim Cook, demisionează brusc de la conducerea gigantul tehnologic, într-o reorganizare masivă. Cine îl va înlocui

Șeful Apple, Tim Cook, a anunțat că renunță la funcția de CEO și și-a desemnat succesorul într-o tranziție de conducere descrisă drept una dramatică.

Compania din Silicon Valley a transmis luni că directorul său executiv, aflat de mult timp în funcție, va face un pas înapoi după 15 ani și va prelua rolul de președinte executiv.

În centrul atenției intră John Ternus, în vârstă de 51 de ani, șeful diviziei hardware, respectat pe scară largă, care va deveni CEO începând cu 1 septembrie.

Tim Cook, în vârstă de 65 de ani, va rămâne implicat în direcția strategică a companiei, cedând însă controlul operațional zilnic, în contextul pregătirilor pentru una dintre cele mai importante actualizări ale iPhone din ultimii ani, inclusiv posibilul prim model pliabil.

Reacții imediate pe Wall Street

Acțiunile Apple, a treia cea mai mare companie din lume, au scăzut în tranzacțiile de după închiderea pieței, în urma anunțului neașteptat.

Decizia subliniază accentul continuu pus de Apple pe inovația hardware, Ternus — considerat de mult timp unul dintre arhitecții principali ai produselor emblematice ale companiei — urmând să conducă organizația în următoarea etapă.

„John Ternus are mintea unui inginer, sufletul unui inovator și capacitatea de a conduce cu integritate și onoare”, a declarat Cook. „Este un vizionar ale cărui contribuții la Apple, de-a lungul a 25 de ani, sunt deja prea numeroase pentru a fi enumerate și este, fără îndoială, persoana potrivită pentru a conduce compania în viitor.”

Remanierea la nivel executiv nu se oprește aici. Johny Srouji, o altă figură importantă din conducerea Apple, își va extinde semnificativ atribuțiile.

Acesta urmează să preia rolul extins de director hardware, consolidându-și influența asupra dezvoltării cipurilor și a ingineriei dispozitivelor.

Tranziția, anunțată oficial de companie, reprezintă una dintre cele mai importante schimbări de conducere din ultimii ani și pregătește terenul pentru o perioadă potențial decisivă.

Ternus, inginer Apple de lungă durată, care a coordonat dezvoltarea iPhone, iPad și Mac, fusese menționat discret printre posibilii succesori.

Cu toate acestea, viteza tranziției și lipsa unor explicații clare au surprins mulți investitori.

Tim Cook conduce Apple din 2011, când i-a succedat cofondatorului Steve Jobs, supervizând o perioadă de creștere excepțională, în care compania a devenit prima care a atins o evaluare de 3 trilioane de dolari.

Sub conducerea sa, Apple și-a extins agresiv serviciile — precum Apple Music, Apple TV și iCloud — precum și segmentul de dispozitive purtabile, cum ar fi Apple Watch, reducând dependența de iPhone și transformând ecosistemul companiei într-un generator major de venituri.

„A preluat cel mai dificil rol posibil și a făcut o treabă remarcabilă”, a declarat Peter Oppenheimer, director financiar al Apple între 2004 și 2014.

Ternus urmează să preia conducerea într-un moment de cotitură, în care Apple nu a lansat recent o nouă categorie de produse adoptată pe scară largă, iar modelul său de afaceri este analizat tot mai atent.

Noul CEO va trebui, de asemenea, să calmeze îngrijorările investitorilor, după o serie de plecări importante din conducere în ultimele luni — un exod care a ridicat întrebări privind soliditatea viitoarei generații de lideri și claritatea viziunii pe termen lung.

Un punct sensibil îl reprezintă poziția companiei în domeniul inteligenței artificiale. În timp ce rivalii din sectorul tehnologic au investit masiv în dezvoltarea AI, Apple a adoptat o abordare mai prudentă, evitând cheltuielile agresive care transformă rapid industria.

Schimbarea de conducere are loc într-un moment critic

Apple este așteptată să lanseze noua gamă iPhone în septembrie, inclusiv un model pliabil și un dispozitiv ultra-subțire.

Anterior, compania va organiza conferința anuală pentru dezvoltatori, WWDC, în luna iunie.

Evenimentul este așteptat să pună un accent puternic pe inteligența artificială, în condițiile în care Apple se confruntă cu presiuni pentru a ține pasul cu rivalii.

Executivii sunt așteptați să prezinte o nouă serie de funcționalități bazate pe AI pentru iPhone, inclusiv îmbunătățiri ale Siri și o integrare mai profundă în aplicații precum Mesaje, Fotografii și Mail.